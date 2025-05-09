Mira eShop 5週年「5 重賞」限定優惠 $50起食片皮鴨/炸子雞/咖喱龍蝦 自助餐買一送一

為慶祝美麗華集團網上商店 Mira eShop 5週年，Mira eShop將由5月12日至5月28日期間推出 5 週年「5 重賞」限定優惠，一連17日帶來近 50 款餐飲項目及水療體驗優惠，當中包括$50翠亨邨北京片皮鴨一食、$50翠亨邨脆皮炸子雞、鮑魚花膠鴨肝盛饌自助晚餐買一送一等，著數多多，下文即睇精選優惠！

星期一至五上午11時開賣！$50限時勁減優惠 Mira eShop 將於5月12日至5月23日，逢星期一至五上午11時推出限量震撼優惠。各位可以低至$50搶購當天的精選餐飲禮券，必搶重點介紹有5月12日推出「翠亨邨北京片皮鴨一食」；5月13日推出「Mue Mue 泰皇咖喱龍蝦（半隻）」；5月19日推出「翠亨邨脆皮炸子雞」；5月20日推出「國金軒 The Mira 北京片皮鴨一食」；5月21日推出「大宅生煎一夜鮮」；及5月22日推出「WHISK 原隻招牌三黃雞」等。

近50 款餐飲及水療體驗低至38 折及「買一送一」優惠 美麗華集團旗下的餐廳及水療中心亦有參與是次驚喜優惠，超過50款產品提供低至38 折及「買一送一」優惠！當中包括38 折摩登泰菜 Mue Mue「泰式青咖喱和牛面頰軟殼蟹2人午餐」；45折享用米芝蓮推介粵菜食府翠亨邨「花膠鮑魚鵝掌燕窩鴛鴦珍饌2人套餐」；精選推介大量「買一送一」餐飲優惠，包括屢獲殊榮的自助餐殿堂 Yamm「亞洲主題自助午餐任食人氣生蠔片皮鴨」和「鮑魚花膠鴨肝盛饌自助晚餐」、黑珍珠一鑽新貴唐述「黑珍珠嚐味花膠海參龍蝦蟶子皇套餐」、摩登泰菜 Mue Mue 「泰皇龍蝦海鮮冬蔭功套餐」及中菜餐廳大宅八道菜花膠海參蟹黃虎蝦商務午巿套餐等。

消費滿$500即送$200餐飲優惠券 「5 重賞」優惠停不了，凡於活動期間於Mira eShop消費滿 $500，更會送 $200 的mira dining餐飲優惠券，共送2張價值$100的優惠券，每張訂單僅限享受此優惠一次，適用於mira dining旗下多間環球美食的餐飲場所。

The Mira Hong Kong餐飲券

半價加購國金軒＋翠亨邨端陽糭優惠套裝 兩大米芝蓮推介食府國金軒及翠亨邨推出多款端陽糭優惠套餐，全部香港本地製造，嚴選上乘食材以傳統手工炮製，值得一試！只要於5週年「5 重賞」活動期間於Mira eShop作任何消費，即可以半價加購精選端陽糭套裝，精選推介有國金軒「至尊雙囍」端陽糭套裝、翠亨邨「三元及第」端陽糭套裝等。

購買指定產品滿$2,088 再減$108 最後還有「折上折」優惠，顧客購買指定「5 重賞」產品單一簽帳消費淨值滿 $2,088，可再享 $108 即時折扣。名額有限，先到先得。