MIRROR首次紅館演唱會將於7月25日開鑼，香港付費音樂服務平台MOOV聯乘MIRROR於7月14日至8月8日，在銅鑼灣時代廣場舉行「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，屆時會設置《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》。 以MIRROR成員為造型的全新概念卡通角色BABY MIRROR，到時會正式與大眾見面，時代廣場地面露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》，將展出大型 BABY MIRROR公仔，讓入場人士打卡留念；至於二樓中庭，則會設有《BABY MIRROR Pop-up Store》，率先線下發售BABY MIRROR限定精品！這次活動更特別增設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾MIRO率先參觀及選購BABY MIRROR迷你粒粒樽。

BABY MIRROR Photo Zone的概念圖。

BABY MIRROR 可愛登場 三大打卡位 商場地下設《BABY MIRROR Photo Zone》，一共有3個不同打卡。右邊有看到BABY MIRROR跟MIRROR成員的可愛溫馨大合照；BABY MIRROR成員的展覽擺設散佈於展區各處。 當然少不了大型BABY MIRROR公仔，於展區中心擺出整齊隊型亮相示人！

線下獨家發售 BABY MIRROR 精品 位於二樓的《BABY MIRROR Pop-up Store》，將線下獨家發售BABY MIRROR限定精品，在此可選購BABY MIRROR迷你粒粒樽，親手揀選喜愛的BABY MIRROR成員公仔。大家可以自由揀選公仔組合，想一次過儲齊12個成員，或整樽都是同一個成員都可以！每樽售價為$340。 即睇 BABY MIRROR 迷你粒粒樽！

凡於《BABY MIRROR Pop-up Store》購買一樽BABY MIRROR迷你粒粒樽，可以HK$1加購隨機BABY MIRROR Poly Bag，每次交易最多加購兩個；凡購買兩樽，更可隨機獲贈BABY MIRROR限定卡套一個連小卡一張。數量有限，送完即止。 此外，7月25日起更會與《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》同步發售演唱會周邊商品。 點擊睇12款卡套+小卡！

MIRO 尊享優先場次 今次活動為一眾MIRROR Official Fan Club會員(MIRO)帶來粉絲福利，在7月14日下午4時至7月20日特設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾會員率先到時代廣場《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》，而於7月21日至8月8日期間則開放予公眾參加。今次活動均需於指定票務Klook線上免費預約指定時段入場，不設現場派籌。 網址：https://qrstud.io/cg4jx78