MIRROR首次紅館演唱會將於7月25日開鑼，香港付費音樂服務平台MOOV聯乘MIRROR於7月14日至8月8日，在銅鑼灣時代廣場舉行「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，屆時會設置《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》。
以MIRROR成員為造型的全新概念卡通角色BABY MIRROR，到時會正式與大眾見面，時代廣場地面露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》，將展出大型 BABY MIRROR公仔，讓入場人士打卡留念；至於二樓中庭，則會設有《BABY MIRROR Pop-up Store》，率先線下發售BABY MIRROR限定精品！這次活動更特別增設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾MIRO率先參觀及選購BABY MIRROR迷你粒粒樽。
BABY MIRROR可愛登場 三大打卡位
商場地下設《BABY MIRROR Photo Zone》，一共有3個不同打卡。右邊有看到BABY MIRROR跟MIRROR成員的可愛溫馨大合照；BABY MIRROR成員的展覽擺設散佈於展區各處。
當然少不了大型BABY MIRROR公仔，於展區中心擺出整齊隊型亮相示人！
線下獨家發售BABY MIRROR精品
位於二樓的《BABY MIRROR Pop-up Store》，將線下獨家發售BABY MIRROR限定精品，在此可選購BABY MIRROR迷你粒粒樽，親手揀選喜愛的BABY MIRROR成員公仔。大家可以自由揀選公仔組合，想一次過儲齊12個成員，或整樽都是同一個成員都可以！每樽售價為$340。
即睇BABY MIRROR迷你粒粒樽！
凡於《BABY MIRROR Pop-up Store》購買一樽BABY MIRROR迷你粒粒樽，可以HK$1加購隨機BABY MIRROR Poly Bag，每次交易最多加購兩個；凡購買兩樽，更可隨機獲贈BABY MIRROR限定卡套一個連小卡一張。數量有限，送完即止。
此外，7月25日起更會與《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》同步發售演唱會周邊商品。
點擊睇12款卡套+小卡！
MIRO尊享優先場次
今次活動為一眾MIRROR Official Fan Club會員(MIRO)帶來粉絲福利，在7月14日下午4時至7月20日特設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次，讓一眾會員率先到時代廣場《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》，而於7月21日至8月8日期間則開放予公眾參加。今次活動均需於指定票務Klook線上免費預約指定時段入場，不設現場派籌。
【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】
日期：7月14日至20日
時間：早上10時正至晚上10時正 (7月14日開放時間為下午4時正至晚上10時正)
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭
【公眾場次】
BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store
日期：7月21日至8月8日
時間：早上10時正至晚上10時正
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭
BABY MIRROR Pop-up Store & BABY MIRROR Photo Zone入場門票開放登記時間表：
|開放預約日期
|開放預約時間
|可預約日子
|7月12日
|
上午11時
（只限MIRROR Official Fan Club會員預約登記）
|
【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】
7月14日下午4時 - 7月20日
|下午3時
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【公眾場次】
7月21日 - 7月24日
|7月19日
|下午3時
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【公眾場次】
7月25日 - 7月31日
|7月26日
|下午3時
|
【公眾場次】
8月1日 - 8月8日