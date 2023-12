MIRROR Time澳洲拍攝地率先睇！ 盤點17大墨爾本+塔斯曼尼亞打卡景點 菲利普島卡丁車/熱氣球/塔斯曼島遊船

Road Trips in Tasmania [照片由Ollie Khedun and West Coast Council提供]

MIRROR Time景點|​​​​​​​ 荷伯特 Hobart

荷伯特城市一面被崎嶇壯觀的威靈頓山(kunanyi/Mount Wellington)和寬闊的德文特河(River Derwent)所環繞,而另一面則被一片茂密的樹林。

除了這壯麗的山河景色,荷伯特作為澳洲第二古老的城市,還擁有豐富的文化和美食體驗。遊客可以參觀私人地下博物館——古今藝術博物館(Museum of Old and New Art,簡稱Mona),該博物館的藏品在全球藝術界和眾多旅客心目中佔有重要地位。

旅客可以從船上欣賞荷伯特的美景,或沿著海濱散步,甚至騎著自行車下山,欣賞城市的迷人風景。當一天的行程即將結束時,更可以在恐龍化石旁品嚐威士忌,或在19世紀醫院圍牆內的咖啡館中小憩片刻。