mofusand期間限定店登陸K11 多款香港限定精品

「mofumofu Journey」期間限定店登陸尖沙咀 K11 Art Mall，由即日起至2026年1月16日，mofusand 化身小小旅遊達人，帶來環遊世界主題公仔及精品；同場亦設「mofusand Winter Holiday」限定店，以冬日造型亮相，推出多款香港限定精品，為粉絲送上節日溫暖驚喜。
mofusand「mofumofu Journey」商品一覽
是次mofusand 限定以旅遊為主題登場，換上多個國家及地區的特色造型服飾，呈現環遊世界的設計概念。店內除展示及發售多款主題公仔外，亦推出一系列以旅行為靈感的商品，包括文具、手袋及各類生活小物，款式可愛之餘亦具實用性，適合日常使用或收藏。
冬日限定系列同步登場
同場亦設有「mofusand Winter Holiday 期間限定店」，mofusand 換上冬日限定造型，以動物裝、睡帽等打扮登場，慵懶又可愛。店内發售多款香港限定精品，包括公仔吊飾、斜、文具及生活用品等，為冬日注入滿滿溫馨感，陪伴大家度過暖笠笠的節日季節。
mofumofu Journey & Winter Holiday 期間限定店
日期：2025 年 12 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日
時間：上午 11 時至晚上 9 時
地點：尖沙咀 K11 Art Mall B2 層中庭