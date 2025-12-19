熱門搜尋:
生活
2025-12-19 16:00:00

mofusand期間限定店登陸K11 多款香港限定精品

「mofumofu Journey」期間限定店登陸尖沙咀 K11 Art Mall，由即日起至2026年1月16日，mofusand 化身小小旅遊達人，帶來環遊世界主題公仔及精品；同場亦設「mofusand Winter Holiday」限定店，以冬日造型亮相，推出多款香港限定精品，為粉絲送上節日溫暖驚喜。

mofusand期間限定店登陸K11 mofusand期間限定店登陸K11 mofusand期間限定店登陸K11 mofusand期間限定店登陸K11 mofusand期間限定店登陸K11 mofusand期間限定店登陸K11 mofusand期間限定店登陸K11 mofusand期間限定店登陸K11

mofusand「mofumofu Journey」商品一覽

是次mofusand 限定以旅遊為主題登場，換上多個國家及地區的特色造型服飾，呈現環遊世界的設計概念。店內除展示及發售多款主題公仔外，亦推出一系列以旅行為靈感的商品，包括文具、手袋及各類生活小物，款式可愛之餘亦具實用性，適合日常使用或收藏。

mofusand「mofumofu Journey」商品一覽 mofusand「mofumofu Journey」商品一覽 mofusand「mofumofu Journey」商品一覽 mofusand「mofumofu Journey」商品一覽 mofusand「mofumofu Journey」商品一覽 mofusand「mofumofu Journey」商品一覽 mofusand「mofumofu Journey」商品一覽

冬日限定系列同步登場

同場亦設有「mofusand Winter Holiday 期間限定店」，mofusand 換上冬日限定造型，以動物裝、睡帽等打扮登場，慵懶又可愛。店内發售多款香港限定精品，包括公仔吊飾、斜、文具及生活用品等，為冬日注入滿滿溫馨感，陪伴大家度過暖笠笠的節日季節。

 

「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品 「mofusand Winter Holiday 期間限定店」冬日商品

mofumofu Journey & Winter Holiday 期間限定店

日期：2025 年 12 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日

時間：上午 11 時至晚上 9 時

地點：尖沙咀 K11 Art Mall B2 層中庭

 

