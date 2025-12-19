mofusand期間限定店登陸K11 多款香港限定精品

「mofumofu Journey」期間限定店登陸尖沙咀 K11 Art Mall，由即日起至2026年1月16日，mofusand 化身小小旅遊達人，帶來環遊世界主題公仔及精品；同場亦設「mofusand Winter Holiday」限定店，以冬日造型亮相，推出多款香港限定精品，為粉絲送上節日溫暖驚喜。

mofusand「mofumofu Journey」商品一覽

是次mofusand 限定以旅遊為主題登場，換上多個國家及地區的特色造型服飾，呈現環遊世界的設計概念。店內除展示及發售多款主題公仔外，亦推出一系列以旅行為靈感的商品，包括文具、手袋及各類生活小物，款式可愛之餘亦具實用性，適合日常使用或收藏。