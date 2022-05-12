MoMA Design Store最新藝術家品帶入生活

將MoMA復刻品帶回家中，讓家居變身成現代藝術博物館。
美國紐約現代藝術博物館 (Museum of Modern Art, MoMA) 在全球多國設立 MoMA Design Store ，售賣富創意的生活家品及時尚飾物。 2019 年在港 K11 MUSEA 開設全亞洲最大的旗艦店後，很快成為一眾潮人文清的朝聖地。 今季 MoMA 引入多個獨家發精品，包括由丹麥設計品牌 Raawii 與西班牙室內設計師 Omar Sosa 合推的 Omar/Raawii 陶器系 列、 意大利製作的戶外家具品牌 Fiam 、宣揚智能園藝的法國初創品牌 Prêt à Pousser 等，讓人將藝術融入家中。
Omar/Raawii 陶器系 列 推出四款可疊放的花瓶、水樽、大 / 小陶碗，每款都有 9 種顏色。全部在葡萄牙手工製作上釉，每件都宛如藝術作品。
釉面陶製花瓶$798、水樽$598、陶碗(細)$698/(大)$898。
法國初創公司Prêt à Pousser的Modulo智能園藝掛架，連接手機應用程式，可同時處理4顆植物，並由40種藥草、花卉或蔬菜中選擇下次要種植的品種。($1,980)
另一款Nano室內智能盆栽，使用專利水培技術，以應用程式操作，可簡單栽種小型盆栽。($868)
堅持100%意大利製造的家具品牌 Fiam，今回帶來Spaghetti戶外太陽椅及Tris戶外摺疊桌 。 它由創辦人Francesco Favagrossa於1970年代設計，以經典意大利名菜命名，椅背可作6種調節，由手工編織而成。($2,080)
這張 Tris 小型輕巧的戶外摺疊桌由輕質鋁和鋼製成，枱腿可折疊收藏，節省空間，放在露台、客廳或戶外地方都得。($1,580)
另外亦由世界各地搜羅而來的優質設計品，與當代藝術家及設計大師如 Andy Warhol 、 Charles & Ray Eames 、川久保玲等的珍稀設計精 品 ，讓藝術愛好者的家居 變身為現代藝術博物館 。 ( 查詢： momastore.hk)
1975年發售的皺紋紙袋花瓶，是日本平面設計師小松誠的代表作，由瓷質製成，具有啞光效果，幾可亂真的紙袋狀陶瓷結合藝術與玩味，引人注目。($1,098)
這款雙滑板掛飾復刻紐約哈林區女性藝術家Faith Ringgold 1971年的作品「Woman Freedom Now」，該作品為MoMA館藏之一。其顏色表達對黑人權利的關注。($3,280)
美國百年家具品牌Herman Miller推出的復刻躺椅，由傳奇夫妻檔設計師Eames夫婦於1956年設計，至今仍是現代家具典範。($59,880)
美國普普大師Andy Warhol於1965創作的經典金寶湯圖案復刻掛畫，可讓居室充滿現代藝術氣息。($1,480)
由意大利傳奇工業設計師Achille Castiglioni於1972年設計的Lampadina LED經典燈泡枱燈，簡約得來能美化居室。($1,980)