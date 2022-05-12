MoMA Design Store最新藝術家品帶入生活

美國紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art, MoMA)在全球多國設立MoMA Design Store，售賣富創意的生活家品及時尚飾物。2019年在港K11 MUSEA開設全亞洲最大的旗艦店後，很快成為一眾潮人文清的朝聖地。今季MoMA引入多個獨家發精品，包括由丹麥設計品牌Raawii與西班牙室內設計師Omar Sosa合推的Omar/Raawii陶器系列、意大利製作的戶外家具品牌Fiam、宣揚智能園藝的法國初創品牌Prêt à Pousser等，讓人將藝術融入家中。

Omar/Raawii陶器系列推出四款可疊放的花瓶、水樽、大/小陶碗，每款都有9種顏色。全部在葡萄牙手工製作上釉，每件都宛如藝術作品。

法國初創公司Prêt à Pousser的Modulo智能園藝掛架，連接手機應用程式，可同時處理4顆植物，並由40種藥草、花卉或蔬菜中選擇下次要種植的品種。($1,980)

堅持100%意大利製造的家具品牌 Fiam，今回帶來Spaghetti戶外太陽椅及Tris戶外摺疊桌 。 它由創辦人Francesco Favagrossa於1970年代設計，以經典意大利名菜命名，椅背可作6種調節，由手工編織而成。($2,080)

這張 Tris 小型輕巧的戶外摺疊桌由輕質鋁和鋼製成，枱腿可折疊收藏，節省空間，放在露台、客廳或戶外地方都得。($1,580)

另外亦由世界各地搜羅而來的優質設計品，與當代藝術家及設計大師如Andy Warhol、Charles & Ray Eames、川久保玲等的珍稀設計精品，讓藝術愛好者的家居變身為現代藝術博物館。(查詢：momastore.hk)

這款雙滑板掛飾復刻紐約哈林區女性藝術家Faith Ringgold 1971年的作品「Woman Freedom Now」，該作品為MoMA館藏之一。其顏色表達對黑人權利的關注。($3,280)

美國百年家具品牌Herman Miller推出的復刻躺椅，由傳奇夫妻檔設計師Eames夫婦於1956年設計，至今仍是現代家具典範。($59,880)

美國普普大師Andy Warhol於1965創作的經典金寶湯圖案復刻掛畫，可讓居室充滿現代藝術氣息。($1,480)