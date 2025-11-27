More Yogurt新店快閃10日優惠 買1送1/全單8折

主打乳酪飲品的 More Yogurt，以招牌牛油果乳酪奶昔打響名堂，深受注重健康及輕食文化的顧客歡迎。品牌日前宣布全新分店將於11月28日登陸荃灣綠楊新邨，並推出為期10日的開業優惠活動，帶來多款限定驚喜，即睇以下活動優惠。

More Yogurt 買1送1/全單8折

More Yogurt 現時全港共有17 間分店，招牌系列包括牛油果乳酪奶昔、藍莓乳酪奶昔及海紅山楂乳酪奶昔等，口味多樣。荃灣綠楊新邨分店則是品牌最新據

點，將於11月28日起正式試業。

為慶祝新店開幕，More Yogurt 特別推出為期10日的限時推廣活動。11月28日至11月30日期間，全場飲品可享全單8折優惠。其後於12月1日至12月7日，則可享受買1送1優惠，適用於6款指定飲品，包括：芒果乳酪奶昔、原創牛油果乳酪奶昔、海紅山楂乳酪奶昔、藍莓牛油果乳酪奶昔、香蕉朱古力燕麥乳酪奶昔以及巴旦木牛油果乳酪奶昔，優惠每日限量100杯，送完即止。