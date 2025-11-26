Nandemoikimono朗萌綺盟主題限定店首登香港 4大打卡位/獨家商品首度亮相

Nandemoikimono朗萌綺盟首個香港期間限定店登陸AIRSIDE！場內設4大打卡位，包括2米超萌充氣公仔及立體打卡牆，讓粉絲打卡留念。場內限定店設首度亮相的新商品，更有飼育員體驗，入手公仔即獲得證書，展開飼育之旅，即睇詳情！

Nandemoikimono 是一個以「萬物皆有生命」為核心概念的奇幻世界，每個角落都蘊藏著驚喜與故事！今次Nandemoikimono朗萌綺盟主題限定店首次亮相香港，為粉絲精心策劃多個打卡位與獨家商品，打造沉浸式購物體驗，粉絲絕對不能錯過。

Nandemoikimono

限定店四大打卡體驗 限定店門口將放置高達2米的海獺與水獺的充氣公仔，充滿活力與歡樂氣氛！場內更設角色介紹牆，透過生動文字與圖片，了解Nandemoikimono 角色的 獨特個性。不可錯過立體打卡牆，一起走入Nandemoikimono世界，與海苔飯糰一同化身滑浪高手，共同體驗刺激歡樂的場景。更有1米的狐狸與小島巨型公仔散布不同角落，等住各位發現。

特設飼育員專區 現場更為新手飼育員打造 Nandemoikimono 園區，匯聚多個Nandemoikimono 角色，讓粉絲走入奇幻世界，展開專屬的飼育員旅程。 凡購買指定 4 吋公仔，即可免費獲得專屬飼育員套裝及證書，加入成為Nandemoikimono 飼育員，開啟你的飼育旅程。

4 吋公仔 鑰匙扣 $79 隻

獨家商品首度亮相 限定店推出一系列首次發售的商品，更有粉絲必搶的盲盒公仔。