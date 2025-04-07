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2025-04-07 18:00:00

NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場 限定咖啡甜點/打卡解鎖優惠

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NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場 限定咖啡甜點/打卡解鎖優惠

NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場 限定咖啡甜點/打卡解鎖優惠

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NARS4215日期間，於海港城Cupping Room開設期間限定Light Reflecting光之咖啡店，繼去年活動掀起熱烈迴響後，今次亦延續深受歡迎的打卡café概念，現場有多個互動體驗和打卡活動，親身感受全新人氣產品 Light Reflecting原生光亮肌精華氣墊粉底的亮肌魔力，展現潤澤亮肌的動人原生光采。

NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場

NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場

咖啡店集美妝、消閒與玩樂於一身，女生可一邊品嚐限定的咖啡與精緻甜點，一邊探索最新美妝，更有機會享有獨家購物禮遇：

．消費即享好禮：凡於光之咖啡店內進行任何消費，即可獲NARS限定禮遇卡，憑卡到海港城港威商場NARS專門店，即可免費換領 Light Reflecting原生光皇牌底妝體驗裝2件。

．限定餐單送驚喜：凡購買限定 Light Reflecting 光之咖啡店餐單（甜點或飲品），即可免費玩夾波波機一次，有機會獲得迷你唇膏、粉底液、修眉劵等隨機豐富禮品。

．現場打卡禮遇：於 Light Reflecting 光之咖啡店現場打卡，並上載至社交平台，Hashtag #NARSHongKong #YourBestLight，即可於海港城港威商場 NARS 專門店免費換領皇牌美妝禮品1件。

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NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場，現場有一系列限定的咖啡與精緻甜點。 全新Light Reflecting原生光亮肌精華氣墊粉底主打提升肌膚光澤，做到化妝同時護膚，帶來素肌妝感。 凡購買限定Light Reflecting光之咖啡店餐單（甜點或飲品），即可免費玩夾波波機一次，有機會獲得迷你唇膏、粉底液、修眉劵等禮品。 NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場。
Step 1：妝前—水潤提亮

Step 1：妝前—水潤提亮

NARS 春夏法式浪漫妝容示範

今季春夏彩妝靈感源自法國南部的浪漫情調，創辦人François Nars深受比亞里茨海岸小鎮柔美氛圍的啟發，以低飽和度的浪漫色調，打造出優雅隨性的法式風格。NARS光之咖啡店活動開幕當日，NARS香港首席化妝師Phoenix Mok即席示範如何運用NARS Light Reflecting原生光底妝系列完成NARS四步光之底妝，搭配全新限量Hot Escape彩妝系，列打造春夏法式浪漫妝容。

Step 1：妝前—水潤提亮

在局部暗沉的位置，例如眼底及鼻翼兩側，塗抹Light Reflecting 原生光提亮妝前乳，提亮、修飾毛孔及瑕疵，同時為肌膚做好保濕打底，提升後續妝容。

Step 2：上妝—輕透亮妝

使用Light Reflecting 亮肌精華氣墊粉底，以氣墊粉撲從面部中間位置輕輕按壓，再向外推開，連眼底部位也能一併覆蓋，均勻一致地貼合肌膚，帶來與肌膚融合、自然如真皮膚的效果。

Step 2：上妝—輕透亮妝

Step 2：上妝—輕透亮妝

Step 3：遮瑕—光感無瑕

Step 3：遮瑕—光感無瑕

Step 3：遮瑕—光感無瑕

使用光亮柔滑遮瑕霜，重點塗抹於眼底提亮部位及唇周，遮蓋暗沉與瑕疵，營造自然無瑕膚質。

Step 4：定妝—水潤光澤

最後以Light Reflecting原生光蜜粉餅輕掃在T-zone及其他需要定妝的部位，並使用Light Reflecting 原生光定妝噴霧，以打圈方式將水霧噴灑在臉部定妝，完成 NARS 四步光之底妝。

Step 4：定妝—水潤光澤

Step 4：定妝—水潤光澤

Step 5：柔和香檳眼妝

Step 5：柔和香檳眼妝

Step 5：柔和香檳眼妝

彩妝部分，先以全新Total Seduction 色惑眼影筆（#Ablaze）作底色，用指腹輕輕推開，呈現小清新的香檳色調，為眼妝增添仙氣與層次感。眼影筆採用Flexi-Lock技術，質地柔軟持久，防暈染且易於塗抹。隨後使用全新限量Hot Escape Cheek Palette I 中的 Laguna 色於眼窩加深輪廓，再於眼瞼中央輕上Bad Behavior 色調，打造深邃而明亮的眼妝效果。

Step 6：白裡透紅氣色

使用全新限量Hot Escape Cheek Palette IOphelia色調塗在顴骨最高點，再掃上Thrill色調，帶出自然光澤。隨後於顴骨下方輕輕掃上少許Laguna 色調，塑造白裡透紅的健康氣色，突顯面部輪廓，展現法式浪漫的優雅質感。

Step 6：白裡透紅氣色

Step 6：白裡透紅氣色

Step 7：輕盈水潤唇妝

Step 7：輕盈水潤唇妝

Step 7：輕盈水潤唇妝

先以遮瑕霜修飾唇邊輪廓，再塗上全新限量Afterglow 悅光凝亮唇油（#High Life 508）。其凝膠油狀質地輕盈順滑，不黏膩且易於推開，在光線下更顯豐潤立體感。配方注入了覆盆子籽油與石榴萃取物，並蘊含 Omega 3 6，以及維他命 E A，讓雙唇在上妝同時獲得滋潤，持久保濕，仿若天生紅潤的好氣色。

NARS LIGHT REFLECTING 光之咖啡店

日期：即日至415

地點：香港尖沙咀海港城海洋中心 3 309 號舖 CUPPING ROOM

時間：08:00 21:00 （周一至五）；09:00 21:00 （周六至日及公眾假期）

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