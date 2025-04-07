NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場 限定咖啡甜點/打卡解鎖優惠

NARS 春夏法式浪漫妝容示範

今季春夏彩妝靈感源自法國南部的浪漫情調，創辦人François Nars深受比亞里茨海岸小鎮柔美氛圍的啟發，以低飽和度的浪漫色調，打造出優雅隨性的法式風格。NARS光之咖啡店活動開幕當日，NARS香港首席化妝師Phoenix Mok即席示範如何運用NARS Light Reflecting原生光底妝系列完成NARS四步光之底妝，搭配全新限量Hot Escape彩妝系，列打造春夏法式浪漫妝容。

Step 1： 妝前—水潤提亮

在局部暗沉的位置，例如眼底及鼻翼兩側，塗抹Light Reflecting 原生光提亮妝前乳，提亮、修飾毛孔及瑕疵，同時為肌膚做好保濕打底，提升後續妝容。