NARS LIGHT REFLECTING光之咖啡店再登場 限定咖啡甜點/打卡解鎖優惠

NARS由4月2至15日期間，於海港城Cupping Room開設期間限定Light Reflecting光之咖啡店，繼去年活動掀起熱烈迴響後，今次亦延續深受歡迎的打卡café概念，現場有多個互動體驗和打卡活動，親身感受全新人氣產品 Light Reflecting原生光亮肌精華氣墊粉底的亮肌魔力，展現潤澤亮肌的動人原生光采。
咖啡店集美妝、消閒與玩樂於一身，女生可一邊品嚐限定的咖啡與精緻甜點，一邊探索最新美妝，更有機會享有獨家購物禮遇：
．消費即享好禮：凡於光之咖啡店內進行任何消費，即可獲NARS限定禮遇卡，憑卡到海港城港威商場NARS專門店，即可免費換領 Light Reflecting原生光皇牌底妝體驗裝2件。
．限定餐單送驚喜：凡購買限定 Light Reflecting 光之咖啡店餐單（甜點或飲品），即可免費玩夾波波機一次，有機會獲得迷你唇膏、粉底液、修眉劵等隨機豐富禮品。
．現場打卡禮遇：於 Light Reflecting 光之咖啡店現場打卡，並上載至社交平台，Hashtag #NARSHongKong 和 #YourBestLight，即可於海港城港威商場 NARS 專門店免費換領皇牌美妝禮品1件。
NARS LIGHT REFLECTING 光之咖啡店
日期：即日至4月15日
地點：香港尖沙咀海港城海洋中心 3階 309 號舖 CUPPING ROOM
時間：08:00 – 21:00 （周一至五）；09:00 – 21:00 （周六至日及公眾假期）
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