New Balance x Bodega 610 為最新聯乘鞋款。

New Balance與波士頓潮流名所Bodega再度合作,推出聯乘越野鞋款New Balance x Bodega 610 The Trail Less Taken。

今次鞋款配色即從鳥類羽毛色調中汲取靈感,採用藍綠色網眼基底輔以灰色、黑色皮革和絨面革飾邊,並搭配紫色、紅色、芥末黃等對比性細節突出豐富層次,最後在稜角分明的輪廓、越野鞋帶、彰顯合作身份的紀念吊牌等加持下,整體設計兼具街頭質感和現代登山風格。

NB 610越野運動鞋向來耐用且用途廣泛,可調節鞋帶和扣件,與貫穿整個鞋舌、鞋領、鞋帶的3M反光物料、加固了的堅固鞋頭,以及鞋舌及鞋跟上的開槽織帶,令此鞋款功能與外型並重。