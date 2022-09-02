NFT｜NARS慶祝登陸香港20周年推NFT 最新唇膏作設計靈感

鼓勵挑戰傳統的NARS為慶祝在港成立20周年，首次推出品牌於本地首個原創NFT項目「POWERICON NFT」，結合藝術與科技，鼓勵女性對美和妝藝作大膽追求。 POWERICON NFT 設計靈感 是次項目發行2,022款POWERICON NFT，靈感來自於即將推出的NARS Powermatte玩魅唇膏系列，與NARS品牌總部於去年國際高潮日(National Orgasm Day)以王牌系列Orgasm胭脂為靈感創作NFT藝術項目互相呼應，進一步擴大品牌於元宇宙的世界觀。品牌邀請香港著名設計師及插畫師Rex Koo，根據6款特選唇膏色調的特質和個性，設計獨一無二的POWERICON NFT系列，每款POWERICON NFT賦以不同面型、飾物、髮型、服飾、唇色等特徵構成。全系列共鑄造限量2,022個POWERICON NFT，以去中心化的加密貨幣Solana鑄造，分別由1,702個標準版頭像及320個特別版頭像獨特生成，以慶祝品牌於香港發展20年。

POWERICON NFT的擁有者不單可以率先入手全新Powermatte玩魅啞緻唇膏，還可即時獲得9月尾舉辦的活動VIP入場劵，日後可享受免費彩妝服務乙次，更可於未來優先續接收關於品牌在元宇宙的發展動向及白名單邀請。 POWERMATTE 唇膏系列 Powermatte 玩魅啞緻唇膏集精準、無重、玩味於一身，啞緻霧面配方蘊含強效量色複合物，提供濃郁奪目色彩，呈現飽滿雙唇，高度順滑，不顯唇紋，提供零重力唇染妝效。