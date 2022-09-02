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2022-09-02 15:45:00

NFT｜NARS慶祝登陸香港20周年推NFT 最新唇膏作設計靈感

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NFT｜NARS慶祝登陸香港20周年推NFT 最新唇膏作設計靈感

NFT｜NARS慶祝登陸香港20周年推NFT 最新唇膏作設計靈感

鼓勵挑戰傳統的NARS為慶祝在港成立20周年，首次推出品牌於本地首個原創NFT項目「POWERICON NFT」，結合藝術與科技，鼓勵女性對美和妝藝作大膽追求。

POWERICON NFT 設計靈感

是次項目發行2,022POWERICON NFT，靈感來自於即將推出的NARS Powermatte玩魅唇膏系列，與NARS品牌總部於去年國際高潮日(National Orgasm Day)以王牌系列Orgasm胭脂為靈感創作NFT藝術項目互相呼應，進一步擴大品牌於元宇宙的世界觀。品牌邀請香港著名設計師及插畫師Rex Koo，根據6款特選唇膏色調的特質和個性，設計獨一無二的POWERICON NFT系列，每款POWERICON NFT賦以不同面型、飾物、髮型、服飾、唇色等特徵構成。全系列共鑄造限量2,022POWERICON NFT，以去中心化的加密貨幣Solana鑄造，分別由1,702個標準版頭像及320個特別版頭像獨特生成，以慶祝品牌於香港發展20年。

設計師及插畫師Rex Koo

POWERICON NFT的擁有者不單可以率先入手全新Powermatte玩魅啞緻唇膏，還可即時獲得9月尾舉辦的活動VIP入場劵，日後可享受免費彩妝服務乙次，更可於未來優先續接收關於品牌在元宇宙的發展動向及白名單邀請。

POWERMATTE 唇膏系列

Powermatte 玩魅啞緻唇膏集精準、無重、玩味於一身，啞緻霧面配方蘊含強效量色複合物，提供濃郁奪目色彩，呈現飽滿雙唇，高度順滑，不顯唇紋，提供零重力唇染妝效。

POWERMATTE 唇膏系列

發布時間表

為了與一眾 #NARSissist 同樂，NFT系列發布將分3個階段發放：
 

 

換領方法

發布名額

第一階段:

91 – 4

只限NAR合資格會員，白名單邀請將以品牌電郵或SMS形式發送給合資格會員以先到先得形式搶先登記。

 

602個標準版

第二階段:

98 – 28

 

購買全新Powermatte玩魅唇膏即可換領NFT 白名單邀請代碼，以先到先得形式兌換NFT

 

1,000個標準版

第三階段
特別版發布時段:

929– 109

 

Powermatte玩魅唇膏活動購物滿指定金額，即可換領特別版POWERICON NFT 白名單邀請代碼，以先到先得形式兌換NFT

100個標準版

320個特別版*

 

持有POWERICON NFT 的數碼特權

POWERICON NFTNARS愛好者的數碼專屬認證，持有者可尊享以下NARS香港20周年慶祝活動的各種特别福利。

．優先預購：率先入手全新Powermatte玩魅唇膏系列。

．限定解鎖：發掘更多品牌產品故事、彩妝教學及指導，NFT持有者更可獨家獲邀參加10-11月的Artistry Hour星級彩妝指導，優先預覽品牌最新系列。

．尊尚禮遇：可享有NARS周年優惠及不同驚喜。

VIP入場劵：獲得910月舉辦的全新Powermatte玩魅唇膏系列活動VIP入場劵。

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