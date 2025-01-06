On蛇年新春限定系列 首度推出新春服飾及童鞋 新春文化跑同步展開

瑞士運動品牌On推出2025蛇年新春限定系列，設計以傳統生肖和新春祝福為靈感，為人氣熱賣的Cloud X 4和Cloudtilt鞋款換上新裝，更首次推出新春限量服飾、配件及童鞋系列，讓一家大細穿上親子裝拜年，一同喜迎佳節。

人氣鞋款加入 蛇年新春元素

Cloud X 4綜合訓練鞋和Cloudtilt輕量休閒鞋是On的熱門產品，今次首度推出新年限定款式，以紅色和金色為點綴，配襯鞋面上蜿蜒如跑道般的蛇形圖案，優雅地增添東方文化氣息，於中西文化薈萃的香港喜慶農曆新年。

Cloudtilt蛇年版輕量休閒鞋，專為步行和日常舒適穿著而設計，紅金配色增添新春氣息。鞋墊採用酒紅色綴以蛇形印花，巧妙地將生肖元素低調地融入時尚設計中。CloudTec Phase中底科技的鞋款，提供流暢、平穩且支撐感強的邁步體驗，同時搭載襪套式結構和快速系帶設計，讓穿脫變得輕鬆，在新一年行出好運。