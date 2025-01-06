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生活
2025-01-06 12:00:00

On蛇年新春限定系列 首度推出新春服飾及童鞋 新春文化跑同步展開

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On蛇年新春限定系列 首度推出新春服飾及童鞋

On蛇年新春限定系列 首度推出新春服飾及童鞋

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瑞士運動品牌On推出2025蛇年新春限定系列，設計以傳統生肖和新春祝福為靈感，為人氣熱賣的Cloud X 4Cloudtilt鞋款換上新裝，更首次推出新春限量服飾、配件及童鞋系列，讓一家大細穿上親子裝拜年，一同喜迎佳節。

On蛇年新春限定系列 首度推出新春服飾及童鞋

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人氣鞋款加入蛇年新春元素

Cloud X 4綜合訓練鞋和Cloudtilt輕量休閒鞋是On的熱門產品，今次首度推出新年限定款式，以紅色和金色為點綴，配襯鞋面上蜿蜒如跑道般的蛇形圖案，優雅地增添東方文化氣息，於中西文化薈萃的香港喜慶農曆新年。

Cloudtilt蛇年版輕量休閒鞋，專為步行和日常舒適穿著而設計，紅金配色增添新春氣息。鞋墊採用酒紅色綴以蛇形印花，巧妙地將生肖元素低調地融入時尚設計中。CloudTec Phase中底科技的鞋款，提供流暢、平穩且支撐感強的邁步體驗，同時搭載襪套式結構和快速系帶設計，讓穿脫變得輕鬆，在新一年行出好運。

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Cloudtilt 蛇年版輕量休閒鞋 $1,490

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Cloud X 4蛇年版綜合訓練鞋 $1,390

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Cloud X 4蛇年版綜合訓練鞋，搭配低調的金色logo，提高新年造型的精緻感。蛇形印花展現生肖藝術的精髓。新年限定的紅色XSpeedboard速度板，有效提升前腳的靈活性。中底採用Helion superfoam泡棉，帶來柔軟的觸感。足跟位置額外添加紅色襯墊，提供額外的舒適感。中足籠設計則在橫向運動時增強穩定性。後跟和鞋舌則採用柔軟舒適的材料，進一步提升整體舒適度。

首次推出新春款服飾及童鞋 打造全套新年時尚

On蛇年新春限定系列更首次加入童鞋、服飾，以及帽襪配件，搭配同系列單品，由頭到腳煥然一新，以精緻的造型步入新年。

Cloudleap蛇年版兒童款休閒鞋，是品牌目前最輕的大童鞋。Cloudleap秉持CloudtiltCloud X 4的蛇年新春設計理念，除了紅色鞋墊、蛇形印花和金色logo外，紅色鞋帶亦寓意著好運連連。鞋舌部分與鞋面相連，搭配拉環設計，方便兒童輕鬆穿脫。搭配專為兒童設計的CloudTec Phase中底科技，提供緩震保護，讓每步都流暢舒適。

Cloudleap蛇年版兒童款休閒鞋 $790

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在服裝及配件方面，新春限定系列包括Club系列印花休閒T恤、Club系列印花休閒帽衫、Studio系列短款長袖運動T恤、Performance系列跑步帽以及新春三色logo運動襪，以醒目的紅色元素傳遞美好的祝福。

Studio系列短款長袖運動T恤 (女裝) $550 Club系列印花休閒T恤 $550 Club系列印花休閒帽衫 $1,290 Performance系列跑步帽 $570 新春三色logo運動襪 $280

新春文化跑 探索中西區歷史文化

為慶祝蛇年新春，On將於1月中旬舉辦「新春文化跑」社區活動，探索中西薈萃文化，促進跑者之間的聯繫。活動將涵蓋中西區的具歷史文化的著名景點，更會邀請歷史學家沿途講解各個文化地標的特色。參加者將由On中環旗艦店出發，途經大館、PMQ、文武廟、西港城和香港大會堂，最終回到門店。過程中跑手不僅能感受鬧市中的新年氣氛，還能深入了解香港的文化歷史，以最佳狀態迎接新年，帶來難忘的新春體驗。

   

新春文化跑 探索中西區歷史文化

新春文化跑 探索中西區歷史文化

On 香港旗艦店

店舖地址：中環皇后大道中 80 H Queen's

營業時間：上午10:00至晚上10:00

店舖電話：(852) 2630 5973

On太古廣場店

店舖地址：金鐘金鐘道88號太古廣場L1119號舖

營業時間：

星期一至四：上午10:30至晚上9:00

星期五及週末：上午10:30至晚上10:00

店舖電話：(852) 5809 0072

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