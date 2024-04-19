ONE LOVE Asia Festival音樂節香港站6月舉行！ 八三夭/韋禮安/羅志祥/MIRROR登場 門票4月22日發售【內附票價+購買方法】

由IMC Live Global舉辦的ONE LOVE Asia Festival音樂節將於今年再次盛大舉行，並首次登陸香港！音樂節將於2024年6月21至23日於中環海濱活動空間舉行，雲集本地和海外歌手，包括八三夭、韋禮安、羅志祥、張敬軒、MIRROR等。即睇購票詳情！
音樂節將於2024年6月21至23日於中環海濱活動空間舉行，將雲集本地和海外歌手，迎來豪華陣容，包括新晉歌手SICA 何洛瑤和WINWIN 楊安妮、搖滾樂團八三夭、音樂才子韋禮安、金曲歌后田馥甄、唱作全才張敬軒、率性女聲閻奕格、金曲歌后徐佳瑩、全能天王周湯豪、搖滾天團動力火車、華語天后孫燕姿、台灣創作歌手艾怡良、香港創作歌手AGA 江海迦、香港流行樂隊RubberBand、亞洲舞王羅志祥以及香港男團MIRROR的4位團員姜濤、盧瀚霆、柳應廷及李駿傑。
Trip.com會員可在2024年4月22日早上11時於Trip.com手機應用程式、手機版及桌面版網頁預訂門票，單日票票價為港幣$1,280、$980；三日套票則為港幣$2,580、港幣$1,980，更可以優惠價加購酒店住宿。
演出日期：2024年6月21至23日
演出時間：晚上6時至11時（下午4時開始入場），最終以現場實際時長為準
演出地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間
座位安排：全企位
票價（每張門票另需$15手續費）：
單日票 - 港幣$1,280、$980
三日套票 - 港幣$2,580、港幣$1,980
表演陣容：
6/21 - SICA & WINWIN 楊安妮、831 八三夭、WEIBIRD 韋禮安、HEBE 田馥甄、HINS CHEUNG 張敬軒
6/22 - JANICE YAN 閻奕格、LALA HSU 徐佳瑩、NICKTHEREAL 周湯豪、POWER STATION 動力火車、STEFANIE SUN 孫燕姿
6/23 - EVE AI 艾怡良、AGA 江海迦、RUBBERBAND、SHOW LO 羅志祥、Anson Lo 盧瀚霆、Jer Lau 柳應廷、Jeremy Lee 李駿傑、Keung To 姜濤