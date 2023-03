Patagonia 50週年「What ‘s Next」 | 秉承綠色理念 全新週年主題Funhoggers系列單品

香港Patagonia早前加入了1% For The Planet計劃,進一步回饋地球。

自從1973年 Yvon Chouinard 正式創立 Patagonia 開始,品牌就一直不遺餘力地推動環保文化,更領導服裝業界改革傳統生產及營銷方式,轉向以可持續發展作為核心,多年來一直跟大眾同行守護環境。而今年作為 Patagonia成立的50週年紀念,品牌除了趁此機會回顧50年來的重點環保工作,同時更將於往後的日子堅持從不妥協的綠色願景,為共同締造一個更潔淨環保、更可持續發展的未來繼續努力。

承先啟後 進一步實踐綠色美學 Patagonia 創辦人 Yvon 其實從未有打算成為商家,由一個喜愛在車上露宿的攀石小子,到創立 Patagonia 品牌,在過去50年的經營,一直致力生產優質戶外服,選材及生產過程盡量環保,又把公司的 1% 收入或 10% 的利潤捐出,支持草根環保團體。2022年9月 Yvon 把市值30億美元的公司,無私地捐出給信托基金,希望讓公司負責任的經營模式傳承下去,由大老闆搖身一變成為 Patagonia 的員工,正式為 Patagonia 下一個五十年的環保之旅揭開序幕。事實上過去數年,Yvon 一直尋找方法,確保當他離開後,公司的理念仍能夠持續。現在他已如願以償,能輕鬆踏上旅途遊歷 Patagonia,徐徐地問道: 接下來是什麼?

人類是時候放棄為了經濟增長而增長?

利用我們已有的資源做更多可持續的事情。

保護我們的士地和水源,在當中尋找快樂。陶醉於它們的美麗、廣闊的空間和神奇的魅力。

What ‘s Next 企劃 趁著這難能可貴的50週年誌慶,Patagonia 呈獻最新「What’s Next」企劃,強調每個人的下一步、下一個決定都將有份定奪地球的未來。而 Yvon Chouinard 更為企劃揭開序幕,親身作為開首「What’s Next」篇章的主角,以他最愛到南美洲最南端 Tierra del Fuego 地區優遊的故事作引旨,帶出去年 12 月他重遊阿根廷,遊覽在 Patagonia 地區建立的一個新國家公園 (包括 Yvon 在早年捐贈的部份) 和一個海洋保護區的旅程作為企劃序章,同時突顯出一個人的行動,原來可以對整個綠色文化產生如此巨大的衝擊。 今次企劃由拷問「下一步到底何去何從」開始,去探討人們應該如何更好地利用有限的資源,同時提倡以直截了當的思維去減輕地球負擔,繼而將品牌對於環保與可持續發展的願景分為「What’s Next」、「Human Powered」、「Next is Simplicity」、「Resilience」四大方向,多管齊下進一步推動全球合力改善地球生態污染,逆轉刻不容緩的環境問題。由此再詮釋「Next is saving our home planet」的核心命題,回歸守護人類棲息地、拯救 Mother Earth 的主題,當中更以各界別代表的環保故事作為今次主題,傳承可持續發展精神。

繼 Yvon 本人帶出的「What’s Next」序章後,「Human Powered」篇章將帶領大家緊隨知名越野跑好手 Krissy Moehl 於塔斯曼尼亞熱帶雨林(Tarkine Rainforest)中的步伐,揭開一個保護古樹、對抗砍伐的故事;「Next is Simplicity」透過 Patagonia 合作夥伴 Giotex 運用回收棉料再製成新紗線的故事,提醒服裝同業勿忘企業道德;「Resilience」章節則藉著澳洲大堡礁日益嚴重的珊瑚白化問題,具體剖析人為的氣候變化如何置地球物種於頻危之地;最後以「Next is saving our home planet」作為題旨出發,鼓舞大眾一同守護近阿拉斯加西南部 Bristol Bay 的生態,同時為美國土生土長的小企業與當地的野生鮭魚爭取生存空間。

香港區 Patagonia 環保同行 早於 2002 年,Patagonia 主理人 Yvon Chouinard 以及 Blue Ribbon Flies 創辦人 Craig Mathews 就率先成立了非牟利機構 1% For The Planet,為更多關注氣候、土地、食物、污染、水資源和野生動物等的環保項目籌集足夠資金。而香港區 Patagonia上年開始亦正式加入1% For The Planet 非牟利環保聯盟,透過本地成立的基金,屬獨立運作,集中資源針對性支援本地環保團體,更開放予合資格的本地環保團體申請,期望以更快速更有效的方式以實際資金,產品,甚或品牌的親身參與,身體力行以支持本土環保活動,同時更高效地運用各方資源,進一步加速推動本土的在地環保文化。 2023春夏呈獻50週年 Funhoggers 系列

Patagonia 更趁著50週年於2023 春夏季度帶來兼備男、女裝的 Funhoggers 系列,繼續以嶄新環保功能性設計來推動一股敢於嘗試、對世界永遠保持好奇,而且不甘於隨波逐流的生活態度。今次系列特別帶來男、女裝短褲 Funhoggers Cotton Shorts,分別採用6吋及4吋褲長設定,整個生產過程中更 100% 奉行「Cotton in Conversion」規定,同時 Patagonia 更會支持傳統農場嚴格遵從有機種植方式種植有機棉花,並於農場申請有機認證過程期間給予支援,真正推動行業綠色變革。再加上 Funhoggers Cotton Shorts 本身極致輕量的優勢,同時又更符合當前的環保有機原則。 男裝 Funhoggers Cotton Anorak Pullover 套頭罩衣則以輕量設計,助你應付春季的乍暖還寒,生產上更取得公平貿易認證,拼色款別具復古登山美學;長褲款 Funhoggers Cotton Pants 亦同樣採用輕量梭織設計,加上彈性腰圍,更讓褲款兼備如短褲一樣的通爽與輕便優勢。 Patagonia50週年Funhoggers系列