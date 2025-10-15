PMQ Coffee Agenda 10.31回歸 雲集歷屆世一咖啡師/40+咖啡美食品牌

咖啡界年度盛事PMQ Coffee Agenda將於10月31日至11月2日一連3日回歸！今年已經踏入第10屆，活動節目陣容大升級，邀得多位歷屆世界咖啡師大賽、世界咖啡調酒大賽、咖啡沖煮大賽等冠軍高手雲集，大家有機會與多位世一咖啡師近距離交流，一嘗冠軍級咖啡！

今屆大會搜羅多達40個海外及本地品牌，有齊咖啡、烘焙、器具及美食。必試人氣咖啡店Urban Coffee Roaster聯乘本地品牌「丹丘蒸留所」的 Ink Tonic，由淡墨咖啡甜酒混合Gin酒調製，一口嘗到酒香與啡香。Stories Coffee採用本地老字號「公利真料竹蔗水」，調製蔗汁冷泡咖啡及坪洲桑葉茶冷萃咖啡鴛鴦，組合清新有新意。OneThird Coffee Roasters與 SLOK Chocolate合作推出咖啡可可特飲，香甜濃郁。大坑人氣貝果店Midnight Bread Club聯乘Islet Coffee Lab，炮製多款Fine Robusta咖啡與限定烘焙品。 美食攤位推介「甜筒暉」與Crew Coffee最新合作的Cold Brew咖啡雪糕、烘焙品牌「土炮日常」與 Cafe「過日辰」的多款手工美點、「香料案內所」的燒賣配炒櫻花蝦椒麻油，襯咖啡有另一番體驗。

世界咖啡師大賽冠軍開班

今屆誠邀4位海外世一咖啡師到來，焦點之一2024世界咖啡師大賽（WBC）冠軍、來自印尼的Mikael Jasin，他在雅加達的咖啡店Omakafé將Omakase概念結合咖啡，大家來會場可以細嘗其咖啡師發辦。2021世界咖啡沖煮大賽冠軍Matt Winton將會挑選比賽級別咖啡豆，與大家進行杯測，讓大家感受咖啡豆的獨特個性。而2022及2024年法國咖啡沖煮大賽冠軍、香港咖啡師 Charity Cheung亦會開班教沖煮咖啡。2025世界虹吸式咖啡師比賽冠軍Sofie Chan，將會帶來三款冠軍級咖啡豆給大家品嘗。

Omakafé：世界冠軍 Mikael Jasin的咖啡師發辦

日期：10 月 31 日至 11 月 2 日（五至日）

時間：1:30pm - 2:15pm、3pm - 3:45pm、4:30pm - 5:15pm

地點：PMQ 元創方 B 座 H504 味道圖書館

嘉賓：Mikael Jasin（2024 世界咖啡師大賽冠軍）

語言：英語

名額：每節 6 位

費用：$480

與世界冠軍 Matt Winton 會面：分享及杯測比賽級別咖啡豆

日期：11 月 2 日（日）

時間：3pm - 4:30pm

地點：PMQ 元創方 A 座 S710-711 室

嘉賓：Matt Winton（2021 世界咖啡沖煮大賽冠軍）

語言：英語

名額：25 位

費用：$400

