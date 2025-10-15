熱門搜尋:
生活
2025-10-15 14:00:00

PMQ Coffee Agenda 10.31回歸 雲集歷屆世一咖啡師/40+咖啡美食品牌

咖啡界年度盛事PMQ Coffee Agenda將於10月31日至11月2日一連3日回歸！今年已經踏入第10屆，活動節目陣容大升級，邀得多位歷屆世界咖啡師大賽、世界咖啡調酒大賽、咖啡沖煮大賽等冠軍高手雲集，大家有機會與多位世一咖啡師近距離交流，一嘗冠軍級咖啡！

創意聯乘蔗汁咖啡

今屆大會搜羅多達40個海外及本地品牌，有齊咖啡、烘焙、器具及美食。必試人氣咖啡店Urban Coffee Roaster聯乘本地品牌「丹丘蒸留所」的 Ink Tonic，由淡墨咖啡甜酒混合Gin酒調製，一口嘗到酒香與啡香。Stories Coffee採用本地老字號「公利真料竹蔗水」，調製蔗汁冷泡咖啡及坪洲桑葉茶冷萃咖啡鴛鴦，組合清新有新意。OneThird Coffee Roasters與
SLOK Chocolate合作推出咖啡可可特飲，香甜濃郁。大坑人氣貝果店Midnight Bread Club聯乘Islet Coffee Lab，炮製多款Fine Robusta咖啡與限定烘焙品。
美食攤位推介「甜筒暉」與Crew Coffee最新合作的Cold Brew咖啡雪糕、烘焙品牌「土炮日常」與 Cafe「過日辰」的多款手工美點、「香料案內所」的燒賣配炒櫻花蝦椒麻油，襯咖啡有另一番體驗。
 

Stories Coffee採用本地老字號「公利真料竹蔗水」調製蔗汁冷泡咖啡及坪洲桑葉茶冷萃咖啡鴛鴦。 大坑人氣貝果店Midnight Bread Club 聯乘Islet Coffee Lab，炮製多款Fine Robusta咖啡與限定烘焙品。 人氣咖啡店 Urban Coffee Roaster聯乘本地品牌「丹丘蒸留所」推出 Ink Tonic。 「甜筒暉」與Crew Coffee最新合作Cold Brew咖啡雪糕。

世界咖啡師大賽冠軍開班

今屆誠邀4位海外世一咖啡師到來，焦點之一2024世界咖啡師大賽（WBC）冠軍、來自印尼的Mikael Jasin，他在雅加達的咖啡店Omakafé將Omakase概念結合咖啡，大家來會場可以細嘗其咖啡師發辦。2021世界咖啡沖煮大賽冠軍Matt Winton將會挑選比賽級別咖啡豆，與大家進行杯測，讓大家感受咖啡豆的獨特個性。而2022及2024年法國咖啡沖煮大賽冠軍、香港咖啡師 Charity Cheung亦會開班教沖煮咖啡。2025世界虹吸式咖啡師比賽冠軍Sofie Chan，將會帶來三款冠軍級咖啡豆給大家品嘗。

Omakafé：世界冠軍 Mikael Jasin的咖啡師發辦
日期：10 月 31 日至 11 月 2 日（五至日）
時間：1:30pm - 2:15pm、3pm - 3:45pm、4:30pm - 5:15pm
地點：PMQ 元創方 B 座 H504 味道圖書館
嘉賓：Mikael Jasin（2024 世界咖啡師大賽冠軍）
語言：英語
名額：每節 6 位
費用：$480

與世界冠軍 Matt Winton 會面：分享及杯測比賽級別咖啡豆
日期：11 月 2 日（日）
時間：3pm - 4:30pm
地點：PMQ 元創方 A 座 S710-711 室
嘉賓：Matt Winton（2021 世界咖啡沖煮大賽冠軍）
語言：英語
名額：25 位
費用：$400
 

2024世界咖啡師大賽冠軍、來自印尼的Mikael Jasin，會舉辦為期三天咖啡師發辦。 2021 世界咖啡沖煮大賽冠軍Matt Winton將於11月2日（日）舉行交流會，分享及杯測比賽級別咖啡豆。

跟法國冠軍學藝：Charity Cheung 咖啡沖煮大師班

日期：11 月 2 日（日)
時間：11am - 12:30pm
地點：PMQ 元創方 B 座 H503 味道圖書館
嘉賓：Charity Cheung（2024 世界咖啡沖煮大賽第 5 名、2022 及
2024 年法國咖啡沖煮大賽冠軍）
語言：粵語及英語
名額：8 位
費用：$580（參加者可獲得 Archers 咖啡豆 50 克一份）

與世界冠軍 Sofie Chan 會面：品嘗世一沖煮的虹吸式咖啡
日期：10 月 31 日（五）
時間：5:30pm - 6:30pm
地點：PMQ 元創方 B 座 H503 味道圖書館
嘉賓：Sofie Chan（2025 世界虹吸式咖啡師大賽冠軍）
語言：粵語
名額：12 位
費用：$380
 

2022及2024年法國咖啡沖煮大賽冠軍、香港咖啡師Charity Cheung將於11月2日（日)舉行 咖啡沖煮大師班。 2025世界虹吸式咖啡師比賽冠軍Sofie Chan，將於10月31日（五）帶來三款冠軍級咖啡豆給大家品嘗。

冠軍「Gen C」咖啡體驗

今屆雲集多位本地薑實力咖啡師與啡迷會面，3 位新生代「Gen C」(Generation Coffee)如：2025香港咖啡沖煮大賽 (HKBrC)冠軍 Bavis Kwong、2023香港咖啡師大賽(HKBC)冠軍Penny Pang及2025香港咖啡調酒大賽(HKCiGS)冠軍Ricky Chan將會展示手沖、咖啡調酒和意式咖啡三種驚喜咖啡體驗。
會場節目還有2025香港咖啡師大賽、拉花大對決、品啡競技、品鑑分享會、工作坊及DJ Live等，咖啡控不妨細閱官方網站的節目內容啦！
 

2025香港咖啡沖煮大賽冠軍 Bavis Kwong、2023香港咖啡師大賽冠軍Penny Pang及2025香港咖啡調酒大賽冠軍Ricky Chan將會展示驚喜咖啡體驗。 會場焦點節目之一2025香港咖啡師大賽 大會今年推出限定版Tasting Set品飲套裝（$160），包括一隻限量版品飲杯及4張品飲券。（每張一杯，每杯50毫升）

PMQ Coffee Agenda 2025

日期：2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 2 日（星期日）
時間：上午 11 時至下午 7 時
地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場
節目詳情瀏覽官方網站
 

第10屆PMQ Coffee Agenda由PMQ元創方主辦、啡聞Coffeeder協辦，將於10月31日至11月2日一連三日舉辦。 今屆大會搜羅多達40個海外及本地咖啡、烘焙、器具及美食品牌。 今屆大會亦邀得揚威海外的本地咖啡師到場，如在台北開設咖啡店 Moonshine Coffee Roasters、2023 香港咖啡沖煮大賽 (HKBrC) 冠軍 Zenki Ho；2019 加拿大咖啡沖煮大賽(CBrC) 亞軍 Edmond Keung。

