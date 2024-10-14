PopWalk德國啤酒節回歸！2小時無限飲啤酒/打卡必影2.5米巨型啤酒杯/試飲德國人氣麥啤

一年一度的「PopWalk 德國啤酒節」十月再度回歸！即日起至10月27日的周末及公眾假期期間，將軍澳PopWalk天晉滙聯乘Das Bier、Blue Girl及德國啤酒節指定品牌之一Franziskaner 呈獻「Prost ! Oktoberfest德國啤酒節」活動。除了可試飲Franziskaner經典小麥啤酒外，更可以優惠價換購2小時無限啤酒暢飲及品嚐德國美食，更可與2.5米高巨型充氣啤酒杯打卡，亦有合家歡啤酒節遊戲及彩繪體驗保證大人及小朋友都能盡興。活動期間亦有音樂表演和秋夜納涼市集，一同共度開心時光！

換領 Franziskaner 啤酒試飲 由10月11日起，只要到Ocean PopWalk 海天晉滙參加「德國啤酒節」即可試飲德國最暢銷的經典小麥啤酒之一的 Franziskaner，作為正宗德國啤酒，按照巴伐利亞的傳統，以《德國啤酒純淨法》自然釀造而成，採用高級啤酒花及麥芽、頂級酵母及純淨自來水等，每啖都充滿醇厚濃郁的麥芽味道。PopWalk 天晉滙更為The Point會員送上驚喜，會員可憑500積分或即日消費滿HK$100換領Franziskaner啤酒試飲1杯（100ml）。 德國滋味站 $106 兩小時無限暢飲啤酒 /$398 盛宴拼盤 Popwalk天晉滙 聯乘德國餐廳Das Bier於啤酒節期間於Ocean PopWalk 海天晉滙露天長廊設德國滋味站，$106換購限量版Magic Cup兩小時無限暢飲啤酒，以及優惠價提供多款德國啤酒節經典美饌，套餐及小食包括：HK$28德國傳統扭結包及磨菇湯、HK$68德國咸豬手配德國香腸及自選250ml啤酒1杯或磨菇湯、HK$78德國香腸拼盤配酸菜及自選500ml啤酒1杯、HK$198德國咸豬手配酸菜及薯仔沙律、HK$18磨菇湯以及HK$28德國傳統紐結包，全部即場為大家炮製！另外，1樓餐廳內更會於活動期間無應HK$398德國啤酒節期間限定盛宴拼盤，足夠4人份量，最適合約定朋友齊齊Happy Hou分享快樂時光！

Snack Bar 美食車載譽回歸 Beer Pass 多間食府免費暢飲 逢週末及假期下午3時至6時，Snack Bar 美食車將於Ocean PopWalk將提供多家餐廳的滋味食品或飲品，於商場單一消費滿HK$300，即可換領1份，消費滿HK$500更可額外獲享HK$20 美食電子券。另外，The Point 會員於推廣期內單一消費滿HK$400，即可換領指定食府的免費啤酒1杯，品嚐各式啤酒！ 合家歡有獎遊戲及節日彩繪 啤酒節都可以帶埋家人小朋友齊齊暢玩！是次活動帶來3個經典啤酒節遊戲及彩繪體驗。 首先有舉杯耐力賽，逢週末及假日晚上準點7時、8時及9時舉行，以舉杯時間最持久的參賽者為之勝出，每週首3名最長紀錄保持者可以獲得指定禮品一份及商場滋味美食券HK$100！亦有百玩不厭的推酒杯遊戲，只需把杯子直立地推到指定區域得獎區內即可獲獎。除此之外，更有彈乒乓遊戲，把5顆乒乓球，投到管道上而成功拼出指定組合，即可中獎。另外，更特設節日彩繪，由彩繪師為各位畫上動感圖紋！顧客只須憑指定消費，即可參加其中一個遊戲或體驗節日彩繪體驗一次，成功挑戰遊戲，即可獲豐富禮品，不容錯過！

2.5 米高巨型充氣酒杯打卡裝置 當然不能錯過商場戶外、戶內多個打卡位，記下快樂一刻！場內設有2個2.5米高巨型充氣酒杯打卡裝置，豎立於Ocean PopWalk海天晉滙戶外露天長廊，配合秋夜迷人夜燈，感受啤酒節氣氛！ 秋夜納涼市集 Ocean PopWalk 海天晉滙中庭或戶外露天長廊將於10月11日開始，一連三個週末舉辦「秋夜納涼市集」。逾90個特色攤檔品牌每週輪流登場，涵蓋食品、創意手作、日常護理以及手工藝品等。另外，於10月11日、10月13日、10月20日及10月27日（共4天）晚上7時至8時半於戶外露天長廊舉辦「醉」人音樂祭，每星期都有不同Busker歌手輪番獻唱。 Halloween 搞怪盛典 10下旬連續2星期，Ocean PopWalk 海天晉滙將化身為奇幻城堡，進入鬼靈精怪陣地，與你齊齊參加啤酒節盛典！於10月19、20、26及27日下午5時至7時，女巫、吸血伯爵更會現身大玩Hide and Seek，只要成功捕捉並合照，就有機會得到商場HK$50餐飲券！另外，於10月26日、27日及31日下午4時到達商場內的給糖站，可以與眾嘩鬼玩Trick or Treat，滿袋而歸。小朋友們更可化身為小嘩鬼參加「寵物扮嘢巡遊」，盛裝出席的參加者將獲得PopWalk奇幻城堡嘩鬼禮品包1份。於10月26日及27日 一連兩天更會有萬聖節親子曲奇烘焙工作坊，親手製作可愛小食！顧客憑指定即日消費滿指定金額即可換領糖果禮品包或南瓜小夜燈乙份，先到先得，送完即止。