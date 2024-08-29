Savor Kitchen 廚師發辦炭燒料理$358/位 6道菜歎海鮮＋特級美國牛｜銅鑼灣美食

Savor Kitchen近日在銅鑼灣正式開業，餐廳由超過20年入廚經驗、曾於著名餐廳的主廚主理，用上五星級酒店選用的優質食材，炮製出多款高質美食。餐廳推出用時令食材設計的廚師發辦炭燒料理，每位收費$358可享6道菜式，包括海鮮、肉類及甜品，非常豐富！

銅鑼灣Savor Kitchen廚師發辦炭燒料理

Savor Kitchen主打來自全球各地的優質食材，主廚會將即日新鮮製作的前菜、意大利粉或時令菜式羅列在餐廳的黑板上，食客可從中挑選心水菜式。初次來訪，推介店舖獨有的廚師發辦炭燒料理($358/位)，菜單選用來自美國、澳洲、阿根廷、日本和牛等地的西冷、肉眼，甚至牛頸脊、牛臀蓋扒、翼板肉等珍稀部位，以及時令海產、肉類及時蔬等新鮮食材製作，選用日本備長炭進行炭燒，帶獨特焦香。菜式包括布袋芝士泡沫配炭燒蕃茄、炭燒比目魚、炭燒特級美國牛板翼等，可一次過品嚐最新鮮時令的特製美食！