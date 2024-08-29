Savor Kitchen 廚師發辦炭燒料理$358/位 6道菜歎海鮮＋特級美國牛｜銅鑼灣美食

Savor Kitchen近日在銅鑼灣正式開業，餐廳由超過20年入廚經驗、曾於著名餐廳的主廚主理，用上五星級酒店選用的優質食材，炮製出多款高質美食。餐廳推出用時令食材設計的廚師發辦炭燒料理，每位收費$358可享6道菜式，包括海鮮、肉類及甜品，非常豐富！
銅鑼灣Savor Kitchen廚師發辦炭燒料理
Savor Kitchen主打來自全球各地的優質食材，主廚會將即日新鮮製作的前菜、意大利粉或時令菜式羅列在餐廳的黑板上，食客可從中挑選心水菜式。初次來訪，推介店舖獨有的廚師發辦炭燒料理($358/位)，菜單選用來自美國、澳洲、阿根廷、日本和牛等地的西冷、肉眼，甚至牛頸脊、牛臀蓋扒、翼板肉等珍稀部位，以及時令海產、肉類及時蔬等新鮮食材製作，選用日本備長炭進行炭燒，帶獨特焦香。菜式包括布袋芝士泡沫配炭燒蕃茄、炭燒比目魚、炭燒特級美國牛板翼等，可一次過品嚐最新鮮時令的特製美食！
Savor Kitchen精選美食推介
除了廚師發辦炭燒料理，餐廳亦有多款餐點值得一試。手拆藍蟹肉多士($88)，用上高品質印尼蟹肉，加入蝦仁、龍蝦蛋黃醬增加口感及鮮味層次，配襯香脆的多士，入口鮮甜多汁啖啖肉！而西班牙蒜油炒蝦($108)則以本地新鮮蝦肉製作西班牙傳統料理，主廚每日新鮮熬製香濃蝦汁，再加入大蒜、紅辣椒、意大利香芹等配料，鮮味十足。主菜方面則推介八頭西班牙紅蝦蕃茄幼蛋麵（$388），八頭紅蝦是西班牙貨，一公斤只有八隻，蝦肉質鮮嫩濃郁，廚師用其熬製濃蝦汁，配上車厘茄及及自家製幼蛋麵，每一口盡是鮮味。最後炭燒牛頸脊($248)都是心水，選用酒店級水準的澳洲牛頸脊，以備長炭香烤，牛頸脊鮮嫩多汁，加入襯自家製黑椒汁更加惹味。
Savor Kitchen
地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心13樓
營業時間：星期一至星期六中午12時至下午4時；下午5時半至晚上10時（星期日休息）
電話：9028 3356