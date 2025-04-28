SK-II全新小燈泡光蘊補給站 影人生四格/買套裝送facial

踏入初春，又來到美白季節！SK-II最近推出新一代小燈泡精華，並由即日起至5月13日，在崇光銅鑼灣特設期間限定店「全新小燈泡光蘊補給站」，讓大家體驗全新精華，入場打卡及參與遊戲更能獲取限定禮遇！

SK-II王牌少不了神仙水，每日早晚先使用神仙水深層修護，改善毛孔粗大問題，提升肌膚狀況，待回復穩定健康後，配合全新小燈泡精華全面提亮膚色，減黃及改善暗沉，以雙重強大的PITERA力量，讓肌膚長期雙重發光，升級版精華的質地比上一代更透薄，而且適合在醫美後使用，迎合美容趨勢。

「全新小燈泡光蘊補給站」有多個打卡位及活動，包括體驗Magic Scan專業肌膚分析，讓大家重點為肌膚補光，完成後更可免費領取精華體驗裝。現場更有大熱的人生四格即影即有，只要登記做會員即可以影，完成後可以把剛拍照的最耀眼一格，裝飾照片成鑰匙圈，將幸福瞬間隨時攜走。

母親節限定優惠 現場更有母親節限定優惠，之指定日期(5月1至4日、8 至11日)購買指定套裝，更送禮盒、花束及facial體驗券，為母親送上至貼心禮物外，場內更設有母親節主題相框，記錄這個難忘的日子！

Sogo Thankful Week 套裝 低至 55 折 另外，SK-II在即日起至5月25日的Sogo Thankful Week(崇光感謝祭)，帶來多個驚喜護膚組合，入手低至55折的SK-II王牌護膚套裝，煥發由內而外的淨白光滑肌膚。

SK-II全新小燈泡光蘊補給站 SK-II 全新小燈泡光蘊補給站 地點：銅鑼灣崇光百貨地下 日期：即日至5月13日