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2025-04-28 17:00:00

SK-II全新小燈泡光蘊補給站 影人生四格/買套裝送facial

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SK-II全新小燈泡光蘊補給站 影人生四格/買套裝送facial

SK-II全新小燈泡光蘊補給站 影人生四格/買套裝送facial

踏入初春，又來到美白季節！SK-II最近推出新一代小燈泡精華，並由即日起至513日，在崇光銅鑼灣特設期間限定店「全新小燈泡光蘊補給站」，讓大家體驗全新精華，入場打卡及參與遊戲更能獲取限定禮遇！

SK-II全新小燈泡光蘊補給站 SK-II全新小燈泡光蘊補給站

SK-II王牌少不了神仙水，每日早晚先使用神仙水深層修護，改善毛孔粗大問題，提升肌膚狀況，待回復穩定健康後，配合全新小燈泡精華全面提亮膚色，減黃及改善暗沉，以雙重強大的PITERA力量，讓肌膚長期雙重發光，升級版精華的質地比上一代更透薄，而且適合在醫美後使用，迎合美容趨勢。

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全新小燈泡精華 $ 1,200/30mL、$1,880/50mL、 $2,610/75mL

「全新小燈泡光蘊補給站」有多個打卡位及活動，包括體驗Magic Scan專業肌膚分析，讓大家重點為肌膚補光，完成後更可免費領取精華體驗裝。現場更有大熱的人生四格即影即有，只要登記做會員即可以影，完成後可以把剛拍照的最耀眼一格，裝飾照片成鑰匙圈，將幸福瞬間隨時攜走。

Magic Scan專業肌膚分析 體驗Magic Scan專業肌膚分析後，可免費領取精華體驗裝。 大熱的人生四格 將最耀眼一格裝飾照片成鑰匙圈。

母親節限定優惠

現場更有母親節限定優惠，之指定日期(514日、8 11)購買指定套裝，更送禮盒、花束及facial體驗券，為母親送上至貼心禮物外，場內更設有母親節主題相框，記錄這個難忘的日子！

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母親節限定禮盒包括禮盒、花束及facial體驗券等。 母親節限定禮盒包括禮盒、花束及facial體驗券等。

Sogo Thankful Week套裝低至55

另外，SK-II在即日起至525日的Sogo Thankful Week(崇光感謝祭)，帶來多個驚喜護膚組合，入手低至55折的SK-II王牌護膚套裝，煥發由內而外的淨白光滑肌膚。

SK-II極緻光蘊緻白精華套裝 $1,880 (價值$3,240） SK-II緻臻面膜眼霜套裝 $1,520 (價值$2,732) SK-II護膚煥亮緻臻能量套裝 $3,580 (價值$5,918)
SK-II全新小燈泡光蘊補給站

SK-II全新小燈泡光蘊補給站

SK-II全新小燈泡光蘊補給站

地點：銅鑼灣崇光百貨地下

日期：即日至513

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

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