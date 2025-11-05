SK-II節日限定優惠 55折入手神仙水套裝/送小熊飾物盤及吊飾

SK-II今個聖誕新加入PiteKuma晶透小熊新成員，以晶透剔透的造型代表經典成分PITERA的化身。如果大家想得到可愛小熊的飾物盤及吊飾，就要留意連串活動及任務。品牌同步推出節慶限定的皇牌晶透套裝，以及多款節日套裝，以低至55折入手神仙水套裝！
完成5步送神秘禮物
SK-II 指定專櫃將以節日為主題，與大家開展PiteKuma晶透之旅，5步解鎖神秘禮遇。此外，品牌由即日起至11月16日在青衣城1樓開設限定店，現場特設巨大PiteKuma晶透小熊打卡位，亦有一系列精彩活動及免費換領試用裝，更可親手製作晶透動人的PiteKuma小熊吊飾。
【STEP 1】PiteKuma小熊挑戰：傾聽你的直覺，選擇與你最有緣分的小熊，揭開專屬的美麗啟示。
【STEP 2】Magic Scan肌齡測試：由SK-II美肌專家通過一對一專屬肌膚分析服務，幫助您打造最佳肌膚狀態。
【STEP 3】加入SK-II：加入SK-II HK官方Whatsapp 群組，搶先獲得最新產品資訊、會員專屬護膚貼士與獨家活動邀請。
【STEP 4】解鎖奇蹟體驗：免費換領體驗套裝，體驗SK-II的獨特魅力，打造水潤透亮、緊緻彈潤的完美膚質。
【STEP 5】小熊吊飾DIY工作坊：為迎接聖誕佳節，SK-II特別呈獻小熊吊飾DIY工作坊，將晶透哲學化為隨身攜帶的幸運信物。
品牌推出節日限定版的皇牌晶透套裝2025，集3大皇牌產品，包括神仙水護膚精華、小燈泡精華及全新SKINPOWER煥顏能量精華霜 #Plump 蘋大紅球。只需入手1套，即可享完整聖誕保養儀式，打造豐盈彈潤肌膚，注入能量，瞬間點亮膚色，緊緻肌膚輪廓，在節日派對中閃耀如星。
SK-II皇牌晶透套裝2025 節慶限定版
．護膚精華 75mL （1 份）
．小燈泡精華10mL（1份）
．全新SKINPOWER煥顏能量精華霜 15g（1份）
SK-II節慶限定禮遇
SK-II同步推出多款節慶限定禮遇及套裝，節慶限定禮遇及套裝由即日起發售。
送PiteKuma晶透小熊飾物盤
SK-II更推出節慶限定PiteKuma購物尊享禮遇，與PiteKuma 晶透小熊一起走進冬日奇幻國度。
(1) 凡於節日期間消費滿$690可獲PiteKuma晶透小熊吊飾；
(2) 消費滿$2,300，即可獲贈SK-II 節日限定禮袋及獨家晶透小熊飾物盤，襯托心愛首飾。