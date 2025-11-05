SK-II節日限定優惠 55折入手神仙水套裝/送小熊飾物盤及吊飾

SK-II今個聖誕新加入PiteKuma晶透小熊新成員，以晶透剔透的造型代表經典成分PITERA的化身。如果大家想得到可愛小熊的飾物盤及吊飾，就要留意連串活動及任務。品牌同步推出節慶限定的皇牌晶透套裝，以及多款節日套裝，以低至55折入手神仙水套裝！

完成 5 步送神秘禮物

SK-II 指定專櫃將以節日為主題，與大家開展PiteKuma晶透之旅，5步解鎖神秘禮遇。此外，品牌由即日起至11月16日在青衣城1樓開設限定店，現場特設巨大PiteKuma晶透小熊打卡位，亦有一系列精彩活動及免費換領試用裝，更可親手製作晶透動人的PiteKuma小熊吊飾。

【STEP 1】PiteKuma小熊挑戰：傾聽你的直覺，選擇與你最有緣分的小熊，揭開專屬的美麗啟示。

【STEP 2】Magic Scan肌齡測試：由SK-II美肌專家通過一對一專屬肌膚分析服務，幫助您打造最佳肌膚狀態。

【STEP 3】加入SK-II：加入SK-II HK官方Whatsapp 群組，搶先獲得最新產品資訊、會員專屬護膚貼士與獨家活動邀請。

【STEP 4】解鎖奇蹟體驗：免費換領體驗套裝，體驗SK-II的獨特魅力，打造水潤透亮、緊緻彈潤的完美膚質。

【STEP 5】小熊吊飾DIY工作坊：為迎接聖誕佳節，SK-II特別呈獻小熊吊飾DIY工作坊，將晶透哲學化為隨身攜帶的幸運信物。