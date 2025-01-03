SKECHERS新出Go Walk Max Cushioning Arch Fit系列 夢幻薰衣草色結合王牌舒適科技

美國休閒鞋履品牌SKECHERS多年來推出創新技術與舒適的鞋款，品牌最新推出的Go Walk Max Cushioning Arch Fit系列，主打卓越足弓支撐，幫助均勻分散壓力，減少長時間行走帶來的疲勞，同時帶來避震緩衝效果，厚底設計更有增高效果，鞋款同時適合都市生活與休閒活動，輕便舒適。SKECHERS邀請品牌大使李佳芯(Ali Lee)拍廣告，展現新鞋的時尚設計與卓越性能。

SKECHERS Go Walk Max Cushioning Arch Fit 系列

李佳芯的慢活旅程 李佳芯Ali為Go Walk Max Cushioning Arch Fit 拍攝宣傳短片，她在片中輕鬆切換於繁忙都市生活與輕鬆休閒活動之間，從踏出咖啡店到騎單車出遊，再到戶外靜享野餐，呈現鞋款的輕便與舒適，更傳遞SKECHERS「輕鬆走過每一步」的理念。

舒適支撐每一步 Go Walk Max Cushioning Arch Fit設計兼顧外觀與實用性：採用多項品牌專利舒適科技技術，鞋款配備經足病診療師認證的可拆式SKECHERS Arch Fit足弓承托鞋墊，鞋墊根據20年數據和120,000次未負重足部掃描而設計，符合人體工學，提供卓越足弓支撐，幫助均勻分散壓力，減少長時間行走帶來的疲勞；Max Cushioning王牌舒適緩震科技設計則帶來非凡的避震效果；Ultra Flight輕量中底，能迅速地反饋能量與提供避震緩衝效果；HYPER ARC四段式律動弧形科技，專為有效動能轉換所研發設計，根據用家步態提供動能轉換，令每一步都輕鬆愜意。