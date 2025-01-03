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生活
2025-01-03 14:00:00

SKECHERS新出Go Walk Max Cushioning Arch Fit系列 夢幻薰衣草色結合王牌舒適科技

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SKECHERS新出Go Walk Max Cushioning Arch Fit系列 夢幻薰衣草色結合王牌舒適科技

SKECHERS新出Go Walk Max Cushioning Arch Fit系列 夢幻薰衣草色結合王牌舒適科技

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美國休閒鞋履品牌SKECHERS多年來推出創新技術與舒適的鞋款，品牌最新推出的Go Walk Max Cushioning Arch Fit系列，主打卓越足弓支撐，幫助均勻分散壓力，減少長時間行走帶來的疲勞，同時帶來避震緩衝效果，厚底設計更有增高效果，鞋款同時適合都市生活與休閒活動，輕便舒適。SKECHERS邀請品牌大使李佳芯(Ali Lee)拍廣告，展現新鞋的時尚設計與卓越性能。

SKECHERS Go Walk Max Cushioning Arch Fit 系列

SKECHERS Go Walk Max Cushioning Arch Fit 系列

李佳芯的慢活旅程

李佳芯AliGo Walk Max Cushioning Arch Fit 拍攝宣傳短片，她在片中輕鬆切換於繁忙都市生活與輕鬆休閒活動之間，從踏出咖啡店到騎單車出遊，再到戶外靜享野餐，呈現鞋款的輕便與舒適，更傳遞SKECHERS「輕鬆走過每一步」的理念。

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李佳芯Ali為Go Walk Max Cushioning Arch Fit 拍宣傳片。 李佳芯Ali為Go Walk Max Cushioning Arch Fit 拍宣傳片。 李佳芯Ali為Go Walk Max Cushioning Arch Fit 拍宣傳片。 李佳芯Ali為Go Walk Max Cushioning Arch Fit 拍宣傳片。

舒適支撐每一步

Go Walk Max Cushioning Arch Fit設計兼顧外觀與實用性：採用多項品牌專利舒適科技技術，鞋款配備經足病診療師認證的可拆式SKECHERS Arch Fit足弓承托鞋墊，鞋墊根據20年數據和120,000次未負重足部掃描而設計，符合人體工學，提供卓越足弓支撐，幫助均勻分散壓力，減少長時間行走帶來的疲勞；Max Cushioning王牌舒適緩震科技設計則帶來非凡的避震效果；Ultra Flight輕量中底，能迅速地反饋能量與提供避震緩衝效果；HYPER ARC四段式律動弧形科技，專為有效動能轉換所研發設計，根據用家步態提供動能轉換，令每一步都輕鬆愜意。

李佳芯Ali為Go Walk Max Cushioning Arch Fit拍宣傳片，演繹新鞋的時尚設計與卓越性能。 李佳芯Ali為Go Walk Max Cushioning Arch Fit拍宣傳片，演繹新鞋的時尚設計與卓越性能。

時尚外型迎合不同需求

鞋款採用透氣工程網布鞋面，既提供輕盈舒適的穿著感，又兼具時尚流線型外觀，無論是城市探索還是郊外歷險，都能輕鬆駕馭。女裝鞋款以柔和的薰衣草色、粉紅色、海軍藍及經典白色為主，營造優雅與青春兼備的風格；而男裝則以沉穩的黑色與簡約的白色為主，低調卻充滿品味，展示現代男士的前衛與沉著。

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