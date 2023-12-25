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生活
2023-12-25 13:00:00

SKECHERS Slip-ins新品 無需用手一穿即走 李佳芯演繹休閒時尚

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SKECHERS Slip-ins新品 無需用手一穿即走 李佳芯演繹休閒時尚

SKECHERS Slip-ins新品 無需用手一穿即走 李佳芯演繹休閒時尚

美國鞋履品牌SKECHERS今年首創Hands Free Slip-ins站立穿脫科技系列，毋須彎腰或用手，一秒閃穿，即穿即走，舒適與品味兼備。踏入初冬，SKECHERSSlip-ins推出新系列產品及配色，SKECHERS更請來品牌大使李佳芯(Ali Lee)演繹休閒時尚

獨家Heel Pillow鞋跟 不怕鞋跟被踩扁

系列備有專利的SKECHERS Hands Free Slip-ins站立穿脫科技，讓用家可以在毋須用手及彎腰的情況下，可輕鬆地一穿即走，特別在雙手無法騰空、匆忙趕著出門，又或者腰背疼痛而無法彎腰時，更是一個貼心設計。

系列亦同時兼備踏實舒適的包覆感覺，配上獨家設計的Heel Pillow 鞋跟，既舒適又牢固穩妥之餘，亦不用擔心鞋跟被踩扁。

SKECHERS Slip-ins新品 無需用手一穿即走 李佳芯演繹休閒時尚

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延伸至各大王牌系列

SKECHERS亦將系列的實用功能，延伸至各大王牌系列，包括人氣款式「ULTRA FLEX 3.0」及2023年冬季的全新系列「GO WALK 7」，既有百搭簡約的黑白色，亦有秋冬大熱的溫暖色系，打造時尚冬日造型。

SKECHERS今年首創Hands Free Slip-ins站立穿脫科技系列

SKECHERS今年首創Hands Free Slip-ins站立穿脫科技系列

李佳芯大讚舒適方便

SKECHERS請來品牌大使李佳芯(Ali Lee)演繹Slip-ins系列，無論是運動或休閒造型都能輕鬆駕馭，盡展毫不費力的舒適時尚。本身是SKECHERS忠實用家兼首次接拍運動服飾廣告的Ali表示，很高興接拍這輯廣告照，能流露自己最真實的一面，Slip-ins亦為她日常生活及工作提供舒適方便的幫助。「近年出外拍攝多了需要穿脫鞋履的場合，Slip-ins無需綁鞋帶，以及一穿即走的設計，大大滿足我的需要；加上我不時需要長時間拍攝及經常替換服飾，穿著拖鞋又不便駕駛及行動，適合長時間穿著的Slip-ins，是我工作的最佳拍擋。」

SKECHERS Slip-ins新品 李佳芯演繹休閒時尚

SKECHERS Slip-ins新品 李佳芯演繹休閒時尚

SKECHERS Hands Free Slip-ins GO WALK 7系列

SKECHERS Hands Free Slip-ins GO WALK 7系列配備Air-Cooled MemoryFoam透氣記憶棉鞋墊，對比以往的GO WALK 6系列，提升緩震效果，加上極輕量的ULTRA GO緩震大底，以及擁有回彈性能的Hyper Pillars中底，大大加強鞋底支撐性；當然少不了獨家的Heel Pillow鞋跟。

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SKECHERS Hands Free Slip-ins GO WALK 7系列女裝 $899 SKECHERS Hands Free Slip-ins GO WALK 7系列女裝 $899 SKECHERS Hands Free Slip-ins GO WALK 7系列女裝 $899 SKECHERS Hands Free Slip-ins GO WALK 7系列男裝 $899 SKECHERS Hands Free Slip-ins GO WALK 7系列男裝 $899

SKECHERS Hands Free Slip-ins ULTRA FLEX 3.0系列

SKECHERS Hands Free Slip-ins ULTRA FLEX 3.0系列備有Stretch Fit彈性針織鞋面設計，透氣度極高之餘，更帶來如穿襪子般的柔軟舒適感覺，同時用上緩震效果極佳的Air-Cooled Memory Foam透氣記憶棉鞋墊，以及Heel Pillow鞋跟，提昇ULTRA FLEX 3.0系列的舒適感。

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