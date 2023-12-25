SKECHERS Slip-ins新品 無需用手一穿即走 李佳芯演繹休閒時尚

美國鞋履品牌SKECHERS今年首創Hands Free Slip-ins站立穿脫科技系列，毋須彎腰或用手，一秒閃穿，即穿即走，舒適與品味兼備。踏入初冬，SKECHERS為Slip-ins推出新系列產品及配色，更SKECHERS更請來品牌大使李佳芯(Ali Lee)演繹休閒時尚。

獨家 Heel Pillow 鞋跟 不怕鞋跟被踩扁

系列備有專利的SKECHERS Hands Free Slip-ins站立穿脫科技，讓用家可以在毋須用手及彎腰的情況下，可輕鬆地一穿即走，特別在雙手無法騰空、匆忙趕著出門，又或者腰背疼痛而無法彎腰時，更是一個貼心設計。

系列亦同時兼備踏實舒適的包覆感覺，配上獨家設計的Heel Pillow 鞋跟，既舒適又牢固穩妥之餘，亦不用擔心鞋跟被踩扁。