skye 好天飲酒吃好Brunch

skye 好天飲酒吃好 Brunch │ 即叫即做誠意熱盤 一般自助餐的熱盤都是預先做好，以暖燈或電鍋暖著食物，但一直暖著總也不及即煮即吃的溫度與質感。這裡的熱盤如湯、龍蝦芝士手工通心粉、與黑松露忌廉法式三文治、香煎鴨肝多士與自家製酥辣肉腸卷則是即叫製作，既可保質素最佳，而且吃過想吃才再點，也避免浪費食物。雖然這幾款熱盤都頗飽肚，不過還是不得不吃龍蝦芝士手工通心粉，芝士味濃郁，龍蝦肉也保留了彈牙口感，十分暖胃；煎鴨肝亦軟滑油潤，正好用香檳一洗其油膩感覺。