秋意起，天清氣朗，加上食慾之秋的季節，周末又想享受陽光又想吃得好，還是找間有景的餐廳吃Brunch最暢快。
文：熊式食堂│潘小熊
十年以上飲食旅遊記者編輯生涯，突然坐悶了辦公室，當個自由自在吃喝玩樂的寫作人，夢想以舌頭環遊全世界。電郵：[email protected]
要有好景色不一定要去到郊區，巿區的高層也可以找到靚景，久違了的柏寧酒店「SKYE」，還是叫人驚嘆。8,000呎空間，分成室內用餐及室外酒吧，無論坐室內或室外，都有無敵的維園綠草地及維港海景，未吃飯先養養眼。這個周末半自助早午餐，由正午開始，正適合想假日睡到自然醒才開吃的朋友；半自助餐性價比亦不錯，只需自選主菜，其餘生蠔、冷盤、熱頭盤、甜品等等都是任食，對於想試多多，但又吃得不多，以六百多元吃這個半自助餐，比起吃全自助餐更划算。餐廳因時令供應不同品種的生蠔，正值季節，單是肥美而爽脆的生蠔已吃回本，其餘冷盤凍肉及沙律種類不算特別多，但勝在質素不俗，因為新上任的法籍主廚Florian Muller主理過好幾間米芝蓮星級餐廳，對質素要求比量為高，工序較繁複的法式凍肉批、牛肉他他等都是自家製作，加入法國菜精細的元素，令冷盤變得更精彩。
skye 好天飲酒吃好Brunch│即叫即做誠意熱盤
一般自助餐的熱盤都是預先做好，以暖燈或電鍋暖著食物，但一直暖著總也不及即煮即吃的溫度與質感。這裡的熱盤如湯、龍蝦芝士手工通心粉、與黑松露忌廉法式三文治、香煎鴨肝多士與自家製酥辣肉腸卷則是即叫製作，既可保質素最佳，而且吃過想吃才再點，也避免浪費食物。雖然這幾款熱盤都頗飽肚，不過還是不得不吃龍蝦芝士手工通心粉，芝士味濃郁，龍蝦肉也保留了彈牙口感，十分暖胃；煎鴨肝亦軟滑油潤，正好用香檳一洗其油膩感覺。
skye 好天飲酒吃好Brunch│主菜五選一 抵配任飲Package
要周末悠閒嘆，少不了一杯酒，六百多元不包酒品，三小時暢飲汽酒為$180、香檳為$280，能夠以二百多元任飲香檳，當然比選汽酒有更高性價比，另可選一款調酒及汽水或果汁任飲，對於配Brunch同吃十分足夠。主菜為六選一，其中一款為素食，如果四人同行，不妨一試他們自家熟成的乾式牛肉，看著餐廳內的牛肉熟成櫃，就覺得吸引。人數不夠又愛吃牛的話，200天穀飼牛肉西冷也不錯，肉味濃，略帶嚼勁的口感配上法式紅酒汁，令肉的甜味更突出，而加拿大龍蝦伴雜菜卷，廚師在處理龍蝦的生熟度也見功力，剛熟的質感與海鮮鮮甜釋出；而另一道慢煮鱈魚清酒椰香咖喱蜆，咖喱及椰奶香味，增添了香口及汁醬的滑度，亦比普通煎鱈魚有趣多了。最後，甜品環節也很忙碌，精緻的小甜點、雪糕等等有不少選擇，試了數款，發覺朱古力系的甜品頗不錯，而且不會過甜，愛吃甜的記得留肚。
SKYE
銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓│2839 3327
供應時間：逢星期六、日及公眾假期12nn-2:30pm
價錢：$680(只包食物)，三小時無限暢飲汽酒另加$180或香檳另加$280