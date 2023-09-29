SoulJase作品展覽《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》中環李德記限時舉行

C AllStar各成員近年主力個人發展，當中成員SoulJase何建㬢選擇成為獨立歌手，並於去年年尾開始自資製作多首新歌，包括《日月如梭》、《苦艾之吻》及最新單曲《花見之酩》。由即日起SoulJase將於中環李德記，舉辦為期一個月的《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》展覽。展覽由Bisquit & Dubouché 贊助，主題圍繞中秋佳節，當中作品會以月亮及愛情為主題。

春去秋來，思念總在秋意漸濃的時候開始。在回想起春風催化下的愛情，在花見下的溫暖愛意卻越不過炎夏的驅趕，顯露了都市愛情的稍縱即逝。歌手 SoulJase 以經典調酒 Sidecar 的變奏來訴說愛情的若即若離，究竟是能一直擁抱還是只能剩下念掛？愛情尤如調一杯完美 Sidecar 一樣，不同的甜度混合起來時如不能拿捏得到平衡，甜蜜也會變苦。

第一個展區圍繞新歌《花見之酩》的MV當中的7位調酒師，由拍攝《花見之酩》MV的導演Ron Chiu親自操刀，以插畫形式畫出調酒師們的形態。

最後一個展區，圍繞SoulJase為是次展覽特別創作的一首新詩。他更親手把這首新詩的每一句，寫在不同人的身體上，並拍攝下來，别具意義。

剛推出的新歌《花見之酩》乃 SoulJase 醞釀十年之作，在心中一直發酵至成熟時機，透過歌者與其所喜歡之調酒 Sidecar 以旋律，歌詞，影像及味道揮發出來。都市男好遊走愛戀中的患得患失，好比調出一杯完美調酒所拿捏的平衡。在愛情最絢麗多姿的日子裡，就如花見之時的櫻花璀璨奪目。但當愛情生出裂縫時，是否又如易碎的玻璃之情？

SoulJase 何建㬢 為香港男子組合 C AllStar 其中成員，擔任主唱及高音和唱。也許是雙魚座的關係，生性情感豐富的 SoulJase 早在讀書時期埋下音樂創作的天份，亦曾被用於組合作品上，成為組合中第一位創作人。除此之外，在獨立個人發展後，更身兼作家，食評家及 MV 導演，嘗試多方面發展及創作。近年推出的音樂作品更連貫起文學及影像來推出，務求給大家能多角度欣賞到其創作的多元性。