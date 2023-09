SoulJase作品展覽《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》中環李德記限時舉行

C AllStar各成員近年主力個人發展,當中成員SoulJase何建㬢選擇成為獨立歌手,並於去年年尾開始自資製作多首新歌,包括《日月如梭》、《苦艾之吻》及最新單曲《花見之酩》。由即日起SoulJase將於中環李德記,舉辦為期一個月的《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》展覽。展覽由Bisquit & Dubouché 贊助,主題圍繞中秋佳節,當中作品會以月亮及愛情為主題。

春去秋來,思念總在秋意漸濃的時候開始。在回想起春風催化下的愛情,在花見下的溫暖愛意卻越不過炎夏的驅趕,顯露了都市愛情的稍縱即逝。歌手 SoulJase 以經典調酒 Sidecar 的變奏來訴說愛情的若即若離,究竟是能一直擁抱還是只能剩下念掛?愛情尤如調一杯完美 Sidecar 一樣,不同的甜度混合起來時如不能拿捏得到平衡,甜蜜也會變苦。

展區一: Sidecar Twist - 花見之酩與調酒師 第一個展區圍繞新歌《花見之酩》的MV當中的7位調酒師,由拍攝《花見之酩》MV的導演Ron Chiu親自操刀,以插畫形式畫出調酒師們的形態。

展區二:月圓月缺 - 從初見到尋覓 這個展區遍布於整個展覽場地,一共分為八個部份,SoulJase希望參觀者能夠以尋寶形式,逐一拼湊出整個系列。當中以月圓月缺的八個階段,來形容一段愛情,從初見、成見、不如不見,到尋覓真正渴望的愛情階段。當中以不同形態的照片來呈現,參觀者還可以手執照片慢慢欣賞。

展區三:無常之月 - 詩 最後一個展區,圍繞SoulJase為是次展覽特別創作的一首新詩。他更親手把這首新詩的每一句,寫在不同人的身體上,並拍攝下來,别具意義。

剛推出的新歌《花見之酩》乃 SoulJase 醞釀十年之作,在心中一直發酵至成熟時機,透過歌者與其所喜歡之調酒 Sidecar 以旋律,歌詞,影像及味道揮發出來。都市男好遊走愛戀中的患得患失,好比調出一杯完美調酒所拿捏的平衡。在愛情最絢麗多姿的日子裡,就如花見之時的櫻花璀璨奪目。但當愛情生出裂縫時,是否又如易碎的玻璃之情? SoulJase 何建㬢 為香港男子組合 C AllStar 其中成員,擔任主唱及高音和唱。也許是雙魚座的關係,生性情感豐富的 SoulJase 早在讀書時期埋下音樂創作的天份,亦曾被用於組合作品上,成為組合中第一位創作人。除此之外,在獨立個人發展後,更身兼作家,食評家及 MV 導演,嘗試多方面發展及創作。近年推出的音樂作品更連貫起文學及影像來推出,務求給大家能多角度欣賞到其創作的多元性。

展覽於中環李德記限時舉行 (am730攝)