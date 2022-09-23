T Town甜星人手機遊戲 玩遊戲贏NFT及人氣甜品 儲印花換récolte小焗爐

各位甜品控留意了，T Town聯乘本地人氣插畫師Thomas Napoleon，首度推出「邊玩邊賺」推廣活動，暢玩3大手機遊戲，免費贏取城中熱話NFT及人氣輕食甜品。Thomas同時以天水圍獨特景點下白泥、龍園及聚星樓為靈感，將商場打造成充滿滋味的甜品王國。大家更可憑消費單據兌換電子印花，儲滿指定數量換領期間限定人氣récolte小家電，製作各式甜品將滋味體驗帶回家。

甜品世界挑戰 3 大任務 贏取獨家 NFT 及商戶甜品優惠 領展T Town由即日至10月30日期間，推出「甜星人關注谷」推廣活動，首次於活動中引入「邊玩邊賺」（play-to-earn）概念，從遊戲中賺取活動積分「糖分」兌換豐富獎品。玩家只要通過手機於T Town場內各處搜索開啟夢幻大門的二維碼，即可走進虛擬甜品世界，免費挑戰3大主題遊戲： • 「聚星攝蜜」：於限時內拍攝最多的「缽仔琵鷺」，同時須躲避擾亂視線的「西多士琵鷺」。 • 「下白泥尋蜜」：於下白泥蛋撻池尋找指定「甜品」或「甜星人」。 • 「龍亭解蜜」：沿著線索解迷，尋找隱藏在綠茶龍園的各式甜品。 3款玩法看似簡單卻充滿娛樂性的手機遊戲，大考玩家的反應、眼力及記憶力。只要達成遊戲內的指定分數就能「邊玩邊賺」，換取別具收藏價值的限量甜食成就徽章NFT及T Town現金券，更有超過4,500份由商戶提供的獨家甜品優惠，包括Chateraise原味瑞士卷、敏華冰廳紅豆冰、鮮芋仙及天仁茗茶優惠券等。想更快換到獎賞，更於商場內指定4大補給站掃描二維碼，便可簡單獲得補給「糖分」；每周於指定商戶消費也可賺取額外「糖分」，快人一步換取精彩禮遇。

暢遊插畫師 筆下的甜品王國 「甜星人關注谷」成員可在虛擬國度歷險外，亦可於現實世界延續甜蜜旅程。T Town與人氣插畫師Thomas Napoleon合作，將商場變身成為滋味甜品世界。他以獨特日系畫風展現他的甘味哲學，將蛋撻、綠茶甜品及砵仔糕等香港人氣甜食，融入天水圍打卡美景：化身蛋撻漿的下白泥海灘、「綠茶控」不能錯過的綠茶龍園，以及由不同蛋糕及果撻層層疊成的聚星樓，讓大家置身於以甜品打造的天水圍特色地標。

消費儲印花 換 r é colte 小焗爐 由即日至10月30日期間，在T Town以指定電子貨幣消費滿50元或以上，即可兌換電子印花，儲齊指定數量的印花，可換領期間限定人氣récolte小家電 - avancé 小焗爐，其日系設計時尚而簡約小巧，三段式溫度設定可輕鬆控制溫度，方便大家與家人好友於家中簡單炮製健康又滋味的甜品，締造溫馨的相聚時光。數量有限，換完即止。

récolte小焗爐