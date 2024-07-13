TEA CHÂTEAU新推兩款夏日特色果茶 清新百香果/清甜蜜桃 一按即享清新果茶

踏入盛夏，最令人愜意暢快的，莫過於享受一杯芳香清醇的果茶。TEA CHÂTEAU最近推出兩款果香口味的茶囊──百香烏龍及蜜桃烏龍，以一按即沖的便捷，為忙碌都市人泡出夏日清心一刻。
TEA CHÂTEAU主打「茶機」，推出多款不同口味的茶囊，只要放入茶機一按，就會以精準水溫沖調，確保任何時候都能品嚐茶的原味，一按即沖，方便地感受好茶。TEA CHÂTEAU在夏季新出兩款果香口味的茶囊，選用夏日時令的百香果和蜜桃，將果香融入品質上乘烏龍中。只要將茶囊放進TEA CHÂTEAU沖泡茶機，即自動以最合適的水溫沖泡茶飲，以清甜鮮果配搭清醇烏龍茶香。另外亦可加入冰塊享用，更能突出果茶的清新風味，在炎炎夏日送上一抺涼意。
融合百香果清新 帶桂花香氣
酸甜的百香果最啱夏天，這款百香烏龍茶囊，選取帶有桂花香氣的上等烏龍，拼配熟成度剛好的百香果萃取，於經歷多次調配後找出最佳比例，平衡帶出酸甜果香及清雅果香。品飲時入口清新，甜而不膩，帶有香氣悠長纏綿於口腔中。
醇滑清甜蜜桃烏龍迎盛夏
另一款蜜桃烏龍茶囊，由過百種工藝製法中，嚴選出輕度發酵及烘焙的烏龍茶菁入囊，配合蜜桃萃取，入口即能感受到絲絲甜蜜果香。隱約滲出輕烘烤風味、乳香和銀花香，亦令層次更加豐富，整體輕帶清醇餘韻。
自家TeaMag沖泡茶機帶出真茶原味
TEA CHÂTEAU的TeaMag沖泡技術，只要一鍵一囊 ，30秒即可展現茶的美味和營養，輕鬆沖泡出優質茶品。品牌旗下設有兩款沖泡茶機，分別是採用流線設計的Executive（$1,299），以及線條硬朗的Modern（$1,599）。兩款茶機均備有高壓萃取、特快加熱及預先浸泡功能，能令茶香、茶韻極速散發。預設的兩種水量可沖泡大、小兩款茶囊，介面簡單易用。Executive及Modern型號亦兼容市面上大部分咖啡膠囊，同時可用作即熱水機，其中Modern更配有800毫升特大儲水量，做到一機多用。