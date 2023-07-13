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2023-07-13 16:09:59

Tommy Cash Somi Lil Wayne熱捧 Big Boots今夏出新款新色

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由紐約資名創意團隊MSCHF推出的Big Red Boots，今年2月發售時於潮流文化界掀起熱烈討論，很多童心未泯的潮流人士都鍾愛。Big Red Boots來到今夏不但熱潮未退，更出現多個變奏版，令此鞋在social media不斷刷版成為熱話。

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深受樂壇潮人追捧

Big Red Boots由於外形極似日本漫畫家手塚治虫筆下Astro Boy(阿童木)所穿的火箭紅鞋，加上圓圓鈍鈍的外型，誇張搶眼，令Big Red Boots一推出即成潮界寵兒，人人爭相購買，扮起Astro Boy來，後經MSCHF解釋，Big Red Boots設計靈感，並不是來自Astro Boy，而是來自美國兒童卡通《Dora the Explorer》，主角Dora Márquez的猴子好友腳上紅鞋Boots，但無阻這對神Boots的升值能力，尤其在hip hop音樂圈子裡，不少rapper都有一對，像OG rapper Lil Wayne、Madonna唱片監製DIPLO等等。風氣甚至影響K-Pop樂壇，當紅女團LE SSERAFIM的洪恩採、Post Malone的緋聞女友rapper兼藝術家MeLoveMeALot以及BLACKPINK師妹Somi亦擁有一對，更瞬即把穿上神Boots的造型照上載到社交網站。

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推出時售價被炒高5倍

Big Red Boots最初推出時，迅即被搶購一空，價格由$350美元(約$2,737港元)被炒高至$2,000美元(約$15,642港元)，甚懂製造話題商品的MSCHF，6月時再度補貨，當大家趕緊入手收藏時，MSCHF卻公布與鞋履品牌Crocs合作，推出給合兩品特點的通窿黃靴Big Yellow Crocs，更被愛沙尼亞rapper Tommy Cash於剛過的法國男士時裝周率先著上，令這對神Boots在今夏再度掀起話題。

 

 

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MSCHF剛剛宣布，今夏推出Big Boots的變奏版Big Black Boots，啞面炭黑色鞋身，仍然具備動漫卡通的趣味感，據悉尺寸將由4號至11號，售價會是與Big Red Boots一樣，同為$350美金，可於MSCHF的網站及App store購得，確實發售詳情，可留意網站公布。

 

購買及查詢：www.mschf.com

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