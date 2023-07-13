Tommy Cash Somi Lil Wayne熱捧 Big Boots今夏出新款新色

由紐約資名創意團隊MSCHF推出的Big Red Boots，今年2月發售時於潮流文化界掀起熱烈討論，很多童心未泯的潮流人士都鍾愛。Big Red Boots來到今夏不但熱潮未退，更出現多個變奏版，令此鞋在social media不斷刷版成為熱話。

深受樂壇潮人追捧 Big Red Boots由於外形極似日本漫畫家手塚治虫筆下Astro Boy(阿童木)所穿的火箭紅鞋，加上圓圓鈍鈍的外型，誇張搶眼，令Big Red Boots一推出即成潮界寵兒，人人爭相購買，扮起Astro Boy來，後經MSCHF解釋，Big Red Boots設計靈感，並不是來自Astro Boy，而是來自美國兒童卡通《Dora the Explorer》，主角Dora Márquez的猴子好友腳上紅鞋Boots，但無阻這對神Boots的升值能力，尤其在hip hop音樂圈子裡，不少rapper都有一對，像OG rapper Lil Wayne、Madonna唱片監製DIPLO等等。風氣甚至影響K-Pop樂壇，當紅女團LE SSERAFIM的洪恩採、Post Malone的緋聞女友rapper兼藝術家MeLoveMeALot，以及BLACKPINK師妹Somi亦擁有一對，更瞬即把穿上神Boots的造型照上載到社交網站。

推出時售價被炒高5倍 Big Red Boots最初推出時，迅即被搶購一空，價格由$350美元(約$2,737港元)被炒高至$2,000美元(約$15,642港元)，甚懂製造話題商品的MSCHF，6月時再度補貨，當大家趕緊入手收藏時，MSCHF卻公布與鞋履品牌Crocs合作，推出給合兩品特點的通窿黃靴Big Yellow Crocs，更被愛沙尼亞rapper Tommy Cash於剛過的法國男士時裝周率先著上，令這對神Boots在今夏再度掀起話題。