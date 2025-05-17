Top Sales心法｜盤點成為銷售達人所需特質及技巧 人工全靠佣金致勝！

零售業前線員工一向予人收入豐厚之感，因大部分均奉行佣金制，多勞自然多得。零售業前線員工的底薪或者比一般文職稍低，但佣金隨時比底薪高出一倍以上，奢侈品零售前線員工的佣金更為可觀。 但事實上，不是每位銷售員皆能「賺大錢」的。銷售員的工作主要是說服客戶使用或購買某些產品或服務，但市場上選擇眾多，消費者花多眼亂，要留住客人，成功銷售產品，競爭實在激烈。 到底如何能做一個出色的銷售員(top sales)呢？不妨參考一下以下幾方面。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

Top Sales心法｜1.要留住生意，先要留住顧客的心

1.要留住生意，先要留住顧客的心 當我們想到銷售員的時候，我們大多數會想到，他們喜歡與其他人接觸和一起工作。能夠與不同背景和文化的人建立關係，的確是成功的銷售員必須具備的技巧之一。 顧客選擇產品，未必完全是基於價錢、產品質素等客觀考慮，多多少少都會有主觀的感情因素在內，那就是他跟銷售員之間的關係、信任，以及銷售員提供的服務質素。一個成功的銷售員會花些時間研究和整理顧客的資料，這樣你才可以建立自己的顧客群。如果有熟客來到，你也不至於忘了他的稱呼，或者上次跟他聊過甚麼。

Top Sales心法｜2.記住顧客不是來替你meet target的

2.記住顧客不是來替你meet target的 一般人或以為銷售員只要口才好便可，其實細心聆聽顧客需求至為重要。只有了解顧客需要，才能介紹合適的產品予顧客，若客人滿意，定必再次光臨。即使你的目標是要達到某個銷售額，但你必定要記得，顧客不是來替你meet target的。你要做的是從顧客的立場和角度了解他們的需要，想想你可以為他們提供甚麼服務，讓他們可以獲益。

Top Sales心法｜3.態度積極，不怕「食檸檬」

3.態度積極，不怕「食檸檬」 對工作熱誠、認真和勤奮是任何人身處任何行業都應該有的工作態度，銷售員也不例外。如果你享受銷售過程，表示你投入和喜愛你的工作，你便會有動力繼續努力，積極服務顧客。銷售當然不是每次都成功，所以做銷售員的其中一個最基本條件，就是不怕被人拒絕。要適應被拒絕的挫敗感，屢敗屢戰，從中改善銷售技巧。

Top Sales心法｜4.眼觀四面，耳聽八方

4.眼觀四面，耳聽八方 不進則退，尤其是在現今的職場，我們要不斷學習和改善自己，才有競爭力。市場上不停有新品牌、新產品、新服務推出，你要多看多聽，緊貼市場趨勢，了解最新產品資訊。不只是自己公司的資訊，行內其他公司甚至外國的資訊也要多涉獵一下，增廣見聞。參加一些講座或者報讀進修課程讓你能跟其他同行交流，擴闊視野，也能讓你更宏觀了解市場。

以上四點都不是甚麼秘技，但要做得到而且做得好卻絕對不容易。這些都是成功的銷售人才具備的特質和技巧，如果你有志成為銷售專才，立志要成為「top sales」，不妨參考一下，並在工作上努力實踐出來。