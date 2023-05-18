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2023-05-18 19:35:00

TOUGH Jeansmith聯乘本地5位插畫家 推出別注T-Shirt

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TOUGH Jeansmith X 香港本地插畫家 全新聯乘別注T-Shirt 登場

TOUGH Jeansmith X 香港本地插畫家 全新聯乘別注T-Shirt 登場

TOUGH Jeansmith今個夏天與5位香港本地插畫家聯乘，特別推出限量版The TOUGH DimensionWhen TOUGH meets 系列T-Shirt。以品牌經典的標誌性機能軍事風格，混搭不同藝術創作者的意念，將原創設計元素融入TOUGH Jeansmith，呈現TOUGH的多面向。

TOUGH Jeansmith X 香港本地插畫家 全新聯乘別注T-Shirt 登場

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TOUGH x LLH.STORY

PiPi士兵型格造型絕密曝光，有別於以往可愛形象，以一身型格牛仔藍迷彩造型登場。

預售價$450；建議零售價$495

購買網址：https://bit.ly/44JyigD

TOUGH x DDED

DDED化身成沉穩的陸戰士兵，搖身一變成為娘娘的「兵仔」。

預售價$450；建議零售價 $495

購買網址：https://bit.ly/3Bj81rL

背面印上 DDED 的兵仔裝備大全印花圖案 袋口配有DD仔士兵印花圖案

TOUGH x MOVING DRAWING

本地插畫家Moving Drawing以速畫畫風聞名，是次創作全新詮譯清新手繪風格的士兵，讓您感受到一份既TOUGH又窩心的強大守護力量。

預售價$450；建議零售價$495

購買網址：https://bit.ly/41pyezM

袋口配有刺繡軍人圖案

TOUGH x Isaac Spellman

今個炎炎夏日，有Isaac SpellmanTOUGH率領性感海軍上陣，以一襲清涼靛藍色裝束亮麗上岸。

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TOUGH x 謝曬皮

Soldier in your area！」TOUGH與皮皮召喚勇敢的士兵踏進神秘未知國度，展開七彩繽紛的叢林探險之旅。

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背面印上皮皮士兵印花圖案.
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