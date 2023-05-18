TOUGH Jeansmith聯乘本地5位插畫家 推出別注T-Shirt

TOUGH Jeansmith今個夏天與5位香港本地插畫家聯乘，特別推出限量版The TOUGH Dimension：When TOUGH meets 系列T-Shirt。以品牌經典的標誌性機能軍事風格，混搭不同藝術創作者的意念，將原創設計元素融入TOUGH Jeansmith，呈現TOUGH的多面向。
TOUGH x LLH.STORY
PiPi士兵型格造型絕密曝光，有別於以往可愛形象，以一身型格牛仔藍迷彩造型登場。
預售價$450；建議零售價$495
TOUGH x DDED
DDED化身成沉穩的陸戰士兵，搖身一變成為娘娘的「兵仔」。
預售價$450；建議零售價 $495
TOUGH x MOVING DRAWING
本地插畫家Moving Drawing以速畫畫風聞名，是次創作全新詮譯清新手繪風格的士兵，讓您感受到一份既TOUGH又窩心的強大守護力量。
預售價$450；建議零售價$495
TOUGH x Isaac Spellman
今個炎炎夏日，有Isaac Spellman為TOUGH率領性感海軍上陣，以一襲清涼靛藍色裝束亮麗上岸。
預售價$450；建議零售價$495
TOUGH x 謝曬皮
「Soldier 皮 in your area！」TOUGH與皮皮召喚勇敢的士兵踏進神秘未知國度，展開七彩繽紛的叢林探險之旅。
預售價$450；建議零售價 $495