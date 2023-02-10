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2023-02-10 15:00:00

Trip.com一連5日推日夜狂賞Mega Sale 買機票/酒店$1000即減$888

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Trip.com一連5日推日夜狂賞Mega Sale 買機票/酒店$1000即減$888

Trip.com一連5日推日夜狂賞Mega Sale 買機票/酒店$1000即減$888

Trip.com將於2023213日至17日一連五日推出「日夜狂賞 Mega Sale」包括日韓泰及香港快閃酒店優惠、免費門票及買一送一當地體驗優惠等，並每晚發放限量酒店、機票及高鐵票優惠代碼，優惠更低至一折起！

快閃港澳日韓泰酒店優惠 兩大迪士尼樂園酒店限量價$599

在最矚目的快閃酒店優惠中，8間酒店優惠（共40個優惠價格間夜）將進行限量開搶。由2023213日至17日，每天均有一個熱門旅遊地點的酒店提供超級優惠，於上午10時開放予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（稅前，下同）HK$599入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，以HK$499入住日本品川王子大飯店或東京豐洲日航都市酒店，以HK$199入住韓國明洞PJ酒店或首爾貝頓東大門酒店，以及以HK$599入住全新酒店澳門葡京人等。名額有限，先訂先得。

酒店優惠詳情：

日期

開搶時間

目的地

酒店

快閃限量價

(港幣，

稅前)

原價

(港幣)

213

(星期一)

早上10

香港

香港迪士尼樂園酒店

599

1,475

迪士尼探索家度假酒店

599

1,400

214

(星期二)

早上10

日本

品川王子大飯店

499

1,473

東京豐洲日航都市酒店

499

952

215

(星期三)

早上10

泰國

芭堤雅盛捷酒店

399

1,080

216

(星期四)

早上10

韓國

明洞PJ酒店

199

1,139

首爾貝頓東大門酒店

199

448

217

(星期五)

早上10

澳門

澳門葡京人

599

2,575
Trip.com於2023年2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞 Mega Sale」 Trip.com於2023年2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞 Mega Sale」

限量搶購主題樂園+自助餐免費門票/買一送一優惠

除快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於每日同一時段，競搶同一目的地的玩樂體驗快閃優惠，以最抵價玩盡各地，爭奪Häagen-Dazs Mini Love Boat 兌換券、teamLab Planets TOKYO 門票、JOYPOLIS 東京歡樂城、芭堤雅哥倫比亞影業水世界、Everland 愛寶樂園、澳門上葡京綜合度假村自助山等熱門景點及餐飲的免費門票或買一送一優惠。

當地玩樂體驗優惠詳情：

日期

開搶時間

目的地

優惠詳情

213

(星期一)

早上10

香港

東方之珠維港遊觀光遊船船票低至3

Häagen-Dazs™ Mini Love Boat兌換券買一送一

214

(星期二)

早上10

日本

teamLab Planets TOKYO 門票買一送一

JOYPOLIS 東京歡樂城免費門票及買一送一

215

(星期三)

早上10

泰國

芭堤雅哥倫比亞影業水世界免費門票及買一送一

216

(星期四)

早上10

韓國

Everland 愛寶樂園門票買一送一

217

(星期五)

早上10

澳門

澳門上葡京綜合度假村自助山午餐買一送一
預訂高鐵票則可享滿HK$200減HK$100的優惠。 買機票/酒店滿$1,000減$888

一連五晚放送限量優惠碼 買機票/酒店滿$1,000$888

除了早上的快閃優惠，Trip.com亦會於213日至17日每晚9時在活動頁面發放限量酒店及機票優惠代碼，用戶先搶先得，在活動推廣期間預訂酒店或機票產品時輸入已搶得的優惠代碼，即可獲扣減相對應的指定金額（滿HK$1,000 HK$600 HK$200），預訂高鐵票則可享滿HK$200HK$100的優惠。

而在215日晚上10時，Trip.com更會推出先用先得加碼優惠，用戶預訂機票產品或酒店滿 HK$1,000，輸入該指定優惠代碼即減 HK$888。優惠名額有限，送完即止。

預訂連結：https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK

限量機票優惠碼 樂園門票優惠碼
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