Trip.com一連5日推日夜狂賞Mega Sale 買機票/酒店$1000即減$888

Trip.com將於2023年2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞 Mega Sale」包括日韓泰及香港快閃酒店優惠、免費門票及買一送一當地體驗優惠等，並每晚發放限量酒店、機票及高鐵票優惠代碼，優惠更低至一折起！

在最矚目的快閃酒店優惠中，8間酒店優惠（共40個優惠價格間夜）將進行限量開搶。由2023年2月13日至17日，每天均有一個熱門旅遊地點的酒店提供超級優惠，於上午10時開放予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（稅前，下同）HK$599入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，以HK$499入住日本品川王子大飯店或東京豐洲日航都市酒店，以HK$199入住韓國明洞PJ酒店或首爾貝頓東大門酒店，以及以HK$599入住全新酒店澳門葡京人等。名額有限，先訂先得。

芭堤雅哥倫比亞影業水世界免費門票及買一送一

除快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於每日同一時段，競搶同一目的地的玩樂體驗快閃優惠，以最抵價玩盡各地，爭奪Häagen-Dazs™ Mini Love Boat 兌換券、teamLab Planets TOKYO 門票、JOYPOLIS 東京歡樂城、芭堤雅哥倫比亞影業水世界、Everland 愛寶樂園、澳門上葡京綜合度假村自助山等熱門景點及餐飲的免費門票或買一送一優惠。

一連五晚放送限量優惠碼 買機票 / 酒店滿 $1,000 減 $888

除了早上的快閃優惠，Trip.com亦會於2月13日至17日每晚9時在活動頁面發放限量酒店及機票優惠代碼，用戶先搶先得，在活動推廣期間預訂酒店或機票產品時輸入已搶得的優惠代碼，即可獲扣減相對應的指定金額（滿HK$1,000 減 HK$600 或 HK$200），預訂高鐵票則可享滿HK$200減HK$100的優惠。

而在2月15日晚上10時，Trip.com更會推出先用先得加碼優惠，用戶預訂機票產品或酒店滿 HK$1,000，輸入該指定優惠代碼即減 HK$888。優惠名額有限，送完即止。

預訂連結：https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK