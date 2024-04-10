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2024-04-10 15:00:00

Trip.com推澳洲航空機票優惠 指定優惠碼減最高HK$200

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Trip.com推澳洲航空機票優惠 指定優惠碼減最高HK$200

Trip.com推澳洲航空機票優惠 指定優惠碼減最高HK$200

澳洲機票優惠！Trip.com由即日起推出澳洲航空限時優惠，用指定信用卡預訂澳洲航空機票即享高達HK$200優惠，即睇詳情！

澳洲航空機票優惠｜優惠代碼「CITIMCFLY200

單一簽賬淨票價滿HKD2,000或以上(不包括稅項及其他附加費)（「優惠1合資格簽賬/訂單」），並於訂單填寫頁輸入優惠代碼「CITIMCFLY200(「優惠1之優惠代碼」)及以認可卡結賬，即可享HKD200 即時折扣優惠

澳洲航空機票優惠｜優惠代碼「MCFLIGHT

單一簽賬淨票價滿HKD2,000或以上(不包括稅項及其他附加費)（「優惠1合資格簽賬/訂單」），並於訂單填寫頁輸入優惠代碼「MCFLIGHT(「優惠1之優惠代碼」)及以香港地區發行的 MASTERCARD 卡結賬，即可享HKD100 即時折扣優惠

澳洲航空機票優惠｜優惠代碼「MCFLYHK

持有由中國香港簽發的 World Mastercard World Elite Mastercard 之用戶每次預訂消費滿 HKD3,920，可獲得額外 HKD155 優惠。此優惠適用於 Trip.com 指定航班。

活動日期：4 8日（星期一）10:00am 420日（星期五）23:59pm

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