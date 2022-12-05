Trip.com推限定「聖誕新年每日狂賞」 $938住迪士尼酒店/買機票滿$1,000即減$300 今晚10點開搶！

為迎接聖誕新年假期，Trip.com特於2022年12月5日至 12月9日（週一至週五）推出「聖誕新年每日狂賞」，一次過發放多項優惠，包括本地酒店Staycation，最平只需$938就可以入住迪士尼酒店；另有往日、韓、泰機票及酒店，購買機票滿$1,000即可減$300，今晚10點開搶！
一連五日的活動，由$200酒店、機票優惠碼打頭陣，Trip.com 用戶於12月5日晚上10時以優惠碼預訂任何預付酒店產品或全球航線單程／來回機票產品，滿$1,000即減$200，以上優惠亦會於12月9日晚上10時再次登場！
12月6日至12月8日更加碼推出「瘋遊日本」、「泰式渡假」及「出遊韓國」為題的優惠，為你精心搜羅當地酒店、好去處及機票優惠！12月6日至12月8日晚上10時，Trip.com 用戶可競搶指定優惠代碼，預訂香港出發，抵達至日本、泰國、韓國航線機票滿 HK$1,000即可減 HK$300；而預訂日本、泰國、韓國預付酒店產品滿 HK$1,000 同樣減HK$300！
此外，今次更推出日、韓、泰三大熱門旅遊目的地的酒店、機票及門票玩樂優惠！「瘋遊日本」熱推產品包括東京、大阪、北海道及京都人氣酒店，JR Pass 日本鐵路周遊券及東京迪士尼度假區入場券、日本環球影城門票等；「出遊韓國」熱推產品包括首爾、釜山、濟洲等酒店、韓國愛寶樂園門票及更多玩樂門票；「泰式渡假」熱推產品包括曼谷、布吉、清邁等酒店及泰國水療、玩樂體驗優惠。
另有多間快閃本地酒店住宿套票及玩樂門票讓用戶留港歡度佳節，多間本地精選酒店套票連聖誕大餐、紅酒及禮物等，包括：
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酒店
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優惠詳情
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快閃價
（港幣）
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原價
（港幣）
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馬哥孛羅香港酒店
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免費升級至高級套房+HK$1,300餐飲消費額+紅酒一支
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1,509
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3,800
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香港JW萬豪酒店
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豪華城景特大床客房+HK$2,000餐飲消費額+ 24小時住宿（星期一至四）
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3,058
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3,528
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WM 酒店
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高級客房+升級至尊貴私人花園客房（星期日至四）+早餐＋免費泊車
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1,501
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2,062.5
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香港海景嘉福洲際酒店
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城景尊尚特大床房+ HK$800餐飲消費額+HK$300房間迷你吧消費額+紅酒一支+免費升級至尊尚半海景客房（星期日至四）
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1,876
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3,126
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香港文華東方酒店
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城市景觀客房+三道菜晚餐+ HK$800餐飲消費額
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2,948
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3,428
人氣餐飲套票及玩樂門票優惠包括：
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產品
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優惠詳情
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快閃價
（港幣）
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官方售價
（港幣）
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昂坪360
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來回纜車門票（標準車廂）連「纜車探知館」門票
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128
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313
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天際100 | sky100 香港觀景台優惠套票
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聖誕套票（Café 100 精選蛋糕 乙個+ Café 100 指定飲品 乙杯（咖啡或茶或汽水）
+ 聖誕小禮品 乙份）
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168
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338
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香港挪亞方舟豐盛閣餐廳
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聖誕主題雙人下午茶買一送一（4位用）
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1,029.6/四位
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562/四位
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香港挪亞方舟（閃爍星幻大冒險）優惠門票
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成人門票買一送一
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396/兩位
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198/兩位
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Häagen-Dazs️™ 2022 雪糕火鍋套裝
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各款套餐95折
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361
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379
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香港歷山酒店
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璀璨聖誕及新年 - 自助午餐 / 自助晚餐
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428
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香港萬怡酒店
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MoMo Cafe -自助午餐 / 自助晚餐+ 任飲Stella生啤
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291
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九龍酒店
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倚窗閣The Window Cafe -聖誕新年-自助午餐/自助晚餐
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349
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帝都酒店
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2+2 café - 自助午餐/下午茶/自助晚餐（4位用）
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1,488/四位
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除了以上優惠，用戶以優惠碼預訂香港及澳門玩樂體驗產品滿HK$500即減HK$50；滿HK$1,000更減HK$100，名額有限，先用先得！
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