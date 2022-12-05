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2022-12-05 17:48:32

Trip.com推限定「聖誕新年每日狂賞」 $938住迪士尼酒店/買機票滿$1,000即減$300 今晚10點開搶！

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Trip.com推限定「聖誕新年每日狂賞」 $938住迪士尼酒店/買機票滿$1,000即減$300 今晚10點開搶！

Trip.com推限定「聖誕新年每日狂賞」 $938住迪士尼酒店/買機票滿$1,000即減$300 今晚10點開搶！

為迎接聖誕新年假期，Trip.com特於2022125日至 129日（週一至週五）推出「聖誕新年每日狂賞」，一次過發放多項優惠，包括本地酒店Staycation，最平只需$938就可以入住迪士尼酒店；另有往日、韓、泰機票及酒店，購買機票滿$1,000即可減$300，今晚10點開搶！

一連五日的活動，由$200酒店、機票優惠碼打頭陣，Trip.com 用戶於125日晚上10時以優惠碼預訂任何預付酒店產品或全球航線單程／來回機票產品，滿$1,000即減$200，以上優惠亦會於129日晚上10時再次登場！

12月6日至12月8日更加碼推出「瘋遊日本」、「泰式渡假」及「出遊韓國」為題的優惠，為你精心搜羅當地酒店、好去處及機票優惠！12月6日至12月8日晚上10時，Trip.com 用戶可競搶指定優惠代碼，預訂香港出發，抵達至日本、泰國、韓國航線機票滿 HK$1,000即可減 HK$300；而預訂日本、泰國、韓國預付酒店產品滿 HK$1,000 同樣減HK$300！

日本機票 泰國機票 韓國機票

此外，今次更推出日、韓、泰三大熱門旅遊目的地的酒店、機票及門票玩樂優惠！「瘋遊日本」熱推產品包括東京、大阪、北海道及京都人氣酒店，JR Pass 日本鐵路周遊券及東京迪士尼度假區入場券、日本環球影城門票等；「出遊韓國」熱推產品包括首爾、釜山、濟洲等酒店、韓國愛寶樂園門票及更多玩樂門票；「泰式渡假」熱推產品包括曼谷、布吉、清邁等酒店及泰國水療、玩樂體驗優惠。

精選日本酒店 精選泰國酒店 精選韓國酒店

另有多間快閃本地酒店住宿套票及玩樂門票讓用戶留港歡度佳節，多間本地精選酒店套票連聖誕大餐、紅酒及禮物等，包括：

酒店

優惠詳情

快閃價

（港幣）

原價

（港幣）

馬哥孛羅香港酒店

免費升級至高級套房+HK$1,300餐飲消費額+紅酒一支

1,509

3,800

香港JW萬豪酒店

豪華城景特大床客房+HK$2,000餐飲消費額+ 24小時住宿（星期一至四）

3,058

3,528

WM 酒店

高級客房+升級至尊貴私人花園客房（星期日至四）+早餐＋免費泊車

1,501

2,062.5

香港海景嘉福洲際酒店

城景尊尚特大床房+ HK$800餐飲消費額+HK$300房間迷你吧消費額+紅酒一支+免費升級至尊尚半海景客房（星期日至四）

1,876

3,126

香港文華東方酒店

城市景觀客房+三道菜晚餐+ HK$800餐飲消費額

2,948

3,428
留港聖誕、新年 Staycation 節日限定／連早餐本地酒店優惠

人氣餐飲套票及玩樂門票優惠包括：

產品

優惠詳情

快閃價

（港幣）

官方售價

（港幣）

昂坪360

來回纜車門票（標準車廂）連「纜車探知館」門票

128

313

天際100 | sky100 香港觀景台優惠套票

聖誕套票（Café 100 精選蛋糕 乙個+ Café 100 指定飲品 乙杯（咖啡或茶或汽水）

+ 聖誕小禮品 乙份）

168

338

香港挪亞方舟豐盛閣餐廳

聖誕主題雙人下午茶買一送一（4位用）

1,029.6/四位

 

562/四位

香港挪亞方舟（閃爍星幻大冒險）優惠門票

成人門票買一送一

396/兩位

198/兩位

Häagen-Dazs️™ 2022 雪糕火鍋套裝

各款套餐95

361

379

香港歷山酒店

璀璨聖誕及新年 - 自助午餐 / 自助晚餐

428

/

香港萬怡酒店

MoMo Cafe -自助午餐 / 自助晚餐+ 任飲Stella生啤

291

/

九龍酒店

倚窗閣The Window Cafe -聖誕新年-自助午餐/自助晚餐

349

/

帝都酒店

2+2 café - 自助午餐/下午茶/自助晚餐（4位用）

1,488/四位

/

除了以上優惠，用戶以優惠碼預訂香港及澳門玩樂體驗產品滿HK$500即減HK$50；滿HK$1,000更減HK$100，名額有限，先用先得！

訂購網站：https://hk.trip.com/sale/w/2348/wss-mega.html?locale=zh_hk

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