Trip.com推限定「聖誕新年每日狂賞」 $938住迪士尼酒店/買機票滿$1,000即減$300 今晚10點開搶！

為迎接聖誕新年假期，Trip.com特於2022年12月5日至 12月9日（週一至週五）推出「聖誕新年每日狂賞」，一次過發放多項優惠，包括本地酒店Staycation，最平只需$938就可以入住迪士尼酒店；另有往日、韓、泰機票及酒店，購買機票滿$1,000即可減$300，今晚10點開搶！

一連五日的活動，由$200酒店、機票優惠碼打頭陣，Trip.com 用戶於12月5日晚上10時以優惠碼預訂任何預付酒店產品或全球航線單程／來回機票產品，滿$1,000即減$200，以上優惠亦會於12月9日晚上10時再次登場！

12月6日至12月8日更加碼推出「瘋遊日本」、「泰式渡假」及「出遊韓國」為題的優惠，為你精心搜羅當地酒店、好去處及機票優惠！12月6日至12月8日晚上10時，Trip.com 用戶可競搶指定優惠代碼，預訂香港出發，抵達至日本、泰國、韓國航線機票滿 HK$1,000即可減 HK$300；而預訂日本、泰國、韓國預付酒店產品滿 HK$1,000 同樣減HK$300！