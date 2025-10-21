UNIQLO美麗華廣場店開幕 九龍最大分店/首間UNIQLO COFFEE/香港限定LABUBU T恤

UNIQLO美麗華廣場店全面升級！新店於10月17日開幕，銷售面積超過27,000平方呎，屬九龍區最大分店外，更加增設多種服務，當中包括九龍首間「UNIQLO COFFEE」及「RE.UNIQLO STUDIO」，照顧不同顧客需求。人氣爆燈的泡泡瑪特IP「THE MONSTERS」及Sanrio Characters系列商品亦搶先登陸新店，客人可打造個人化T恤，粉絲不容錯過。

九龍最大分店 設UNIQLO COFFEE 尖沙咀美麗華廣場店是UNIQLO的香港首店，陪伴港人20年。近期新店全面升級，佔地橫跨商場三層，成九龍最大分店。品牌同步提供多重優惠及新服務。繼太古店後，美麗華廣場店亦推出九龍首間UNIQLO COFFEE。除了提供不同咖啡選擇外，同時獨家推出限定款菠蘿包、牛角包以及港式奶茶，讓客人感受品牌LifeWear理念。此外，新店同時設有九龍首間「RE.UNIQLO STUDIO」，透過修補及改造兩大服務，延續衣物壽命，實踐可持續時尚理念。店內設日本海外首批「智能自提櫃」，網上購物的顧客可自助取貨，十分方便。

必買LABUBU T恤！ 即日起至10月23日，新店同時推出不同購物驚喜。為答謝顧客20年來的支持，「一號店」標誌的牛仔褲系列回歸美麗華店，包括新店限定女裝繭型牛仔褲等，多款秋冬新品更加低至$99，粉絲不妨把握機會掃貨。新店繼續設UTme!服務，粉絲除了可自由設計及入手香港限定的「THE MONSTERS」系列T恤外，亦可選購Sanrio Characters系列上衣，打造別具個人風格服飾。顧客於活動期間買滿$388，即可以$1加購限量20周年手提袋。