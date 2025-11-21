UNIQLO 20周年「冬日感謝節」$99入手HEATTECH/優獸大都會UT/送保溫瓶

UNIQLO「冬日感謝節」將於11月21日起 一連7日登場，帶來多個優惠，包括多款冬日熱銷商品首次推出限定優惠，全新KAWS WINTER系列及《優獸大都會》UT系列同時登場，活動期間單次購物滿港幣$500之顧客，即可獲贈特別推出的「UNIQLO 香港20周年紀念保溫瓶」。

UNIQLO「冬日感謝節」將於11月21日起 一連7日登場

$99 入手 HEATTECH 極暖系列 最近天氣開始轉涼，感謝節期間，HEATTECH極暖系列的男女裝棉質 U 領 T 恤、男裝圓領 T 恤與緊身褲首度推出限定感謝價格 $99。同時，顧客更可趁機入手話題單品 #貼膚暖身寳「HEATTECH 茄士咩」，輕盈材質結合9%茄士咩混紡，觸感極致柔滑親膚，彈性物料完美貼合身形。指定茄士咩針織衫及針織外套更帶來美麗華廣場店特別價格 $599。

除了HEATTECH系列，多款高功能保暖外套亦首次帶來限定感謝價格。新世代輕暖外套 PUFFTECH 連帽外套，以感謝價格$399登場，實現輕盈、保暖、跣水、可手四大功能於一身，重新定義冬日保暖新標準。同步驚喜亮相的還有兼具出色保暖功能及時尚感的女裝蓬鬆柔軟羽絨外套及男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套，分別帶來感謝價格$599及 $699，於寒冬期間溫暖而不失時尚。

品牌經典的搖粒絨系列深受全球顧客愛戴，本次「冬日感謝節」特別帶來柔軟針織搖粒絨圓領T 恤 [長袖] 的首次限定感謝價格$99。採用擁有針織色澤與質感的搖粒絨物料，兼具卓越保暖性與質感。輕盈保暖的女裝長絨搖粒絨拉鏈外套及男女通用搖粒絨拉鏈外套以首次限定感謝價格 $149 登場，豐富多彩的色彩選擇。

率先入手《優獸大都會 2 》聯乘系列 萬眾期待的《優獸大都會2》即將上映，UNIQLO搶先推出全新「MAGIC FOR ALL」優獸大都會UT系列。忠粉不要錯過這系列的T恤及衛衣，一同與朱迪、阿力等人氣角色迎接全新電影！《優獸大都會2》UT系列

購物滿額送保溫瓶 UNIQLO誠意獻上香港20周年獨家限定禮遇，特別打造 「20周年紀念保溫瓶」，以繽紛多彩的20款色調為設計核心，象徵香港多元活力的城市精神，不僅是日常實用單品，更是為節日增添色彩的時尚配件。杯身輕巧便攜，適合上班、外出或節日聚會使用。凡單次購物滿$500，即可免費獲贈一個。