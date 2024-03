UNIQLO 2024春夏三大主題：中性休閒風、功能性及輕柔材質

踏入暖和的春夏,UNIQLO早前發布全新主題「輕迎新生活」,新系列分為「Lightness in Lifestyle輕鬆生活風格」、「Lightness in Function輕便功能」與「Lightness in Texture輕柔材質」,分別從風格、功能、材質三部曲編織,帶來具功能又舒適的單品。