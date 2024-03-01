UNIQLO 2024春夏三大主題：中性休閒風、功能性及輕柔材質

踏入暖和的春夏，UNIQLO早前發布全新主題「輕迎新生活」，新系列分為「Lightness in Lifestyle輕鬆生活風格」、「Lightness in Function輕便功能」與「Lightness in Texture輕柔材質」，分別從風格、功能、材質三部曲編織，帶來具功能又舒適的單品。

UNIQLO 2024 春夏系列｜「輕鬆生活風格」結合中性設計及運動風格 在2024春夏系列新登場的「輕鬆生活風格」，採用輕巧俐落剪裁，糅合中性設計與運動風格，創造屬於運動裝與日常服裝的時尚單品。 系列以混搭方式，一改大家對過往單品的固有概念，例如以降落傘褲配搭西裝外套和低跟鞋，一改降落傘褲或工裝褲只適合街頭風穿搭的既定形象，打造運動休閒的時尚氛圍。 百搭褲裝單品還有柔軟富彈性的女裝垂墜牛仔打褶長褲，用上全新升級輕柔布料，大幅提升柔軟度；另一款寬版直腳牛仔褲採用100%棉質牛仔布料，質地柔軟，打造時尚同時無負擔的日常穿搭。

UNIQLO 2024 春夏系列｜「輕便功能」打造清涼透氣服 備速乾和清涼感的AIRism，以及可一夜速乾的Miracle Air，均是UNIQLO的王牌物料。今季Miracle Air系列推出多款男女裝西裝職埸穿搭，既具有正式感，同時剪裁寬鬆，可與休閒單品搭配。而Miracle Air長褲，擁有高效物料，不受拘束的舒適感，實現輕量、彈性、快乾功能於一身。 今季新推出的女裝Miracle Air西裝外套再次帶來新驚喜，物料加入的2 WAY彈性設計，行動力更高；外套兼備快乾功能，即使下雨淋濕也無所顧慮。配襯Miracle Air打褶長褲或修身褲，即成時尚度與功能兼備的工作套裝。另外，可機洗的男裝Miracle Air西裝外套(仿羊毛)及褲裝具保暖功效，布料在清洗後可速乾之餘，更有防皺功效，更容易打理。

UNIQLO 2024 春夏系列｜「輕柔材質」高品質日系度假風 「輕柔材質」以夏日休閒為靈感，以原棉白、錦葵粉等柔和淺色為主調，選用透薄輕盈的天然物料，如天然亞麻、SUPIMA棉質和蕾絲等高品質物料，打造出優雅裙裝、時尚褲裝、舒適恤衫和胸墊背心等款式，打造柔軟貼膚的單品。 新品包括麻質混紡細肩連身裙和棉質連身裙，前者細肩設計可完美展露出女性的肩頸線條；後者的細節則落在柔軟物料上。