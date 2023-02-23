Visit Japan Web教學｜5個步驟簡化日本入境手續（附註冊步驟＋文件要求＋日本入境要求 ）

日本開關了！打算到日本自由行的朋友，便不可不記得於入境日本前使用Visit Japan Web填寫疫苗或檢測紀錄、個人資料、海關申報等，省卻以往在飛機上「填紙仔」的時間。《am730》於以下內文便列出使用Visit Japan Web的5大步驟，讓你去日本旅遊前做足準備！

甚麼是Visit Japan Web？ 過去我們前往日本，都會在飛機上先填寫入境申報及個人資料等，現在有了Visit Japan Web後便不用這麼麻煩！遊客可以預先在Visit Japan Web填寫入境手續所需資料，包括入國審查、海關申報及檢疫，過關時出示Visit Japan Web頁面便可以入境！Visit Japan Web更於11月14日取代《MySOS》，去日本旅行直接使用Visit Japan Web便可過關。《am730》便會於以下文章詳解Visit Japan Web的登記步驟及注意事項。 Visit Japan Web注意事項 目前有6個機場可以使用Visit Japan Web，包括東京成田國際機場、東京羽田機場、關西國際機場、中部國際機場、福岡機場、北海道新千歲機場。 建議於出發前兩星期填寫Visit Japan Web，並於抵達日本前至少6小時完成登錄 需要預先準備疫苗接種證明或72小時以內的檢測結果證明書

《Visit Japan Web》(右)已取代《mySOS》(左)。

Visit Japan Web教學1：申請帳號 在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後即可完成註冊。

Visit Japan Web教學2：填寫個人資料 成功註冊後，點擊「本人資料」，先確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等），然後再輸入個人資料，包括姓名、出生年月日、國籍、性別與護照號碼，以及於日本的聯絡地點。之後便可填寫同行家人資料，最多可加入10人。填寫完後可以點選登錄，然後再按到首頁。

Visit Japan Web教學3：登錄入境與回國預定 在首頁的「新增登錄」，進入「登錄入境、回國預定入境、回國預定畫面」，填寫錄抵達日本時入境、回國手續所需的資料，包括旅行名稱、抵達日本預定日、航班資料等。 如有同行家人便要選擇「同行家人」。如之前未登記同行家人資料，便會跳過選擇同行家人畫面。確認輸入內容後點選「登錄預定」即完成此部分資料填寫。

Visit Japan Web教學：步驟 4. 外國人入境記錄 然後便要填寫外國人入境記錄登錄，包括入境目的、航班、逗留時間等，然後會再顯示逗留期間日本居住地（不用重新填寫）。各問題如符合點選「有」，不符合點選「無」。

當確認了外國人入境記錄內容後選登錄。回到首頁便可以看到「顯示QR碼」。進行入境審查手續時，向入境人員出示QR Code即可。

Visit Japan Web教學5：海關申報 之後填寫海關申報所需資料，包括攜帶品、後送物品。對於物品申報提問，如符合點選「是」，不符合點選「否」。若有後送物品，點選「是」時輸入數量，如未知後送物品數量，輸入「0」。

日本入境3大要求 即使有在Visit Japan Web登記，要成功入境日本亦要滿足當地3大要求： 持有已接種三劑的疫苗接種證明，或提交出發前72小時內的檢測證明

7天內去過中國（港澳地區除外）的旅客入境時須接受檢測

從中國（香港地區除外）直飛日本的旅客入境時須接受檢測及提交出發前72小時內的檢測證明