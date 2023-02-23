Visit Japan Web教學｜5個步驟簡化日本入境手續（附註冊步驟＋文件要求＋日本入境要求 ）

日本開關了！打算到日本自由行的朋友，便不可不記得於入境日本前使用Visit Japan Web填寫疫苗或檢測紀錄、個人資料、海關申報等，省卻以往在飛機上「填紙仔」的時間。《am730》於以下內文便列出使用Visit Japan Web的5大步驟，讓你去日本旅遊前做足準備！
甚麼是Visit Japan Web？
過去我們前往日本，都會在飛機上先填寫入境申報及個人資料等，現在有了Visit Japan Web後便不用這麼麻煩！遊客可以預先在Visit Japan Web填寫入境手續所需資料，包括入國審查、海關申報及檢疫，過關時出示Visit Japan Web頁面便可以入境！Visit Japan Web更於11月14日取代《MySOS》，去日本旅行直接使用Visit Japan Web便可過關。《am730》便會於以下文章詳解Visit Japan Web的登記步驟及注意事項。
Visit Japan Web注意事項
- 目前有6個機場可以使用Visit Japan Web，包括東京成田國際機場、東京羽田機場、關西國際機場、中部國際機場、福岡機場、北海道新千歲機場。
- 建議於出發前兩星期填寫Visit Japan Web，並於抵達日本前至少6小時完成登錄
- 需要預先準備疫苗接種證明或72小時以內的檢測結果證明書
Visit Japan Web教學1：申請帳號
在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後即可完成註冊。
Visit Japan Web教學2：填寫個人資料
成功註冊後，點擊「本人資料」，先確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等），然後再輸入個人資料，包括姓名、出生年月日、國籍、性別與護照號碼，以及於日本的聯絡地點。之後便可填寫同行家人資料，最多可加入10人。填寫完後可以點選登錄，然後再按到首頁。
Visit Japan Web教學3：登錄入境與回國預定
在首頁的「新增登錄」，進入「登錄入境、回國預定入境、回國預定畫面」，填寫錄抵達日本時入境、回國手續所需的資料，包括旅行名稱、抵達日本預定日、航班資料等。
如有同行家人便要選擇「同行家人」。如之前未登記同行家人資料，便會跳過選擇同行家人畫面。確認輸入內容後點選「登錄預定」即完成此部分資料填寫。
Visit Japan Web教學：步驟 4. 外國人入境記錄
然後便要填寫外國人入境記錄登錄，包括入境目的、航班、逗留時間等，然後會再顯示逗留期間日本居住地（不用重新填寫）。各問題如符合點選「有」，不符合點選「無」。
當確認了外國人入境記錄內容後選登錄。回到首頁便可以看到「顯示QR碼」。進行入境審查手續時，向入境人員出示QR Code即可。
Visit Japan Web教學5：海關申報
之後填寫海關申報所需資料，包括攜帶品、後送物品。對於物品申報提問，如符合點選「是」，不符合點選「否」。若有後送物品，點選「是」時輸入數量，如未知後送物品數量，輸入「0」。
日本入境3大要求
即使有在Visit Japan Web登記，要成功入境日本亦要滿足當地3大要求：
- 持有已接種三劑的疫苗接種證明，或提交出發前72小時內的檢測證明
- 7天內去過中國（港澳地區除外）的旅客入境時須接受檢測
- 從中國（香港地區除外）直飛日本的旅客入境時須接受檢測及提交出發前72小時內的檢測證明