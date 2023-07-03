WM酒店西班牙派對海鮮自助餐$588起 即開生蠔/松葉蟹腳/西班牙美食 七月生日半價

踏入七月盛夏，位於西貢的WM酒店將推出全新西班牙派對自助晚餐，為客人供應多款西班牙風味美饌，加上即開生蠔、環球海鮮及即切燒牛肉等人氣美食，適合一家大細放假去開餐！海鮮迷亦可選擇週末假日海鮮自助午餐，同樣有即開生蠔及冰鎮海鮮等美食，七月份生日的壽星更可獲低至半價優惠！

WM咖啡廳西班牙派對海鮮自助晚餐

西班牙派對自助晚餐首先為您帶來豐盛的海鮮體驗，有鮮味十足的即開生蠔、人氣冰鎮海鮮，包括松葉蟹腳、法國麵包蟹及波士頓凍龍蝦等。當然亦有大量西班牙美食，如西班牙素菜蛋批、八爪魚辣肉腸沙律、白毛豬火腿甜瓜凱撒沙律、紅椒粉烤雞伴香蔥薯絲等等，通通充滿特色。特別推介爐燒乳豬配西班牙飯，乳豬慢慢烤焗而成，皮脆肉嫩，搭配香氣撲鼻的西班牙風味的米飯及雜菜，令人垂涎欲滴。甜品方面，則有巴斯克焦香芝士蛋糕、加泰羅尼亞焦糖奶凍、杏仁蛋糕、迷你可麗露和果仁焦糖撻。

西班牙派對自助晚餐

日期：2023年7月1日至9月30日（逢星期五至日及公眾假期）

時間：下午6時30分至下午9時30分

價錢：成人港幣$588；小童港幣$388