WM酒店西班牙派對海鮮自助餐$588起 即開生蠔/松葉蟹腳/西班牙美食 七月生日半價

踏入七月盛夏，位於西貢的WM酒店將推出全新西班牙派對自助晚餐，為客人供應多款西班牙風味美饌，加上即開生蠔、環球海鮮及即切燒牛肉等人氣美食，適合一家大細放假去開餐！海鮮迷亦可選擇週末假日海鮮自助午餐，同樣有即開生蠔及冰鎮海鮮等美食，七月份生日的壽星更可獲低至半價優惠！
WM咖啡廳西班牙派對海鮮自助晚餐
西班牙派對自助晚餐首先為您帶來豐盛的海鮮體驗，有鮮味十足的即開生蠔、人氣冰鎮海鮮，包括松葉蟹腳、法國麵包蟹及波士頓凍龍蝦等。當然亦有大量西班牙美食，如西班牙素菜蛋批、八爪魚辣肉腸沙律、白毛豬火腿甜瓜凱撒沙律、紅椒粉烤雞伴香蔥薯絲等等，通通充滿特色。特別推介爐燒乳豬配西班牙飯，乳豬慢慢烤焗而成，皮脆肉嫩，搭配香氣撲鼻的西班牙風味的米飯及雜菜，令人垂涎欲滴。甜品方面，則有巴斯克焦香芝士蛋糕、加泰羅尼亞焦糖奶凍、杏仁蛋糕、迷你可麗露和果仁焦糖撻。
西班牙派對自助晚餐
日期：2023年7月1日至9月30日（逢星期五至日及公眾假期）
時間：下午6時30分至下午9時30分
價錢：成人港幣$588；小童港幣$388
WM咖啡廳週末假日海鮮自助午餐
週末假日海鮮自助午餐美食同樣非常豐富，有即開生蠔和冰鎮海鮮：紐西蘭青口 、加拿大海螺及凍海蝦。烤美國安格斯牛肉眼外脆內軟，同時保留著肉汁，惹味可口！喜愛日式料理不要錯過新鮮魚生刺身和雜錦天婦羅，多款選擇，滿足度爆燈！還有各款甜品和Häagen-Dazs雪糕，非常豐富。
週末假日海鮮自助午餐
日期：逢星期六至日及公眾假期
時間：中午12時至下午2時30分
價錢：成人港幣$588；小童港幣$388
WM咖啡廳七月生日自助餐低至半價優惠、小童半價優惠
WM 咖啡廳推出七月自助餐優惠，只要在當月生日的客人提前預約WM咖啡廳「西班牙派對自助晚餐」及「週末假日海鮮自助午餐」，即可享生日半價優惠。而小童享用自助餐同樣可享有小童半價優惠，成人則可享75折優惠。享用即開生蠔、冰鎮海鮮、烤牛肉及自家製甜品等自助美食。
*優惠只適用於經Openrice預訂的惠顧
WM 酒店
地址：西貢惠民路28號
電話：2196 6388