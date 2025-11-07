三防手機RugOne Xever 7 系列登陸香港

Ulefone旗下堅固型手機品牌 RugOne 推出全新 Xever 7 系列戶外旗艦，包括Xever 7 Pro 與 Xever 7兩款機型，分別以「無懼極限、電力不斷」與「輕巧堅固、持久續航」為設計理念，結合軍規級防護與AI智能系統，全面升級戶外工作與探險體驗。RugOne Xever 7 Pro 建議售價為 $4,999，Xever 7 售價為 $3,999!

RugOne Xever 7 系列通過 IP68/IP69K 防水防塵與 MIL-STD-810H 軍規認證，採用鋁合金中框與 TPU 防撞邊緣設計，能承受 2 米跌落衝擊，並在 -20°C 至 55°C 極端溫度下穩定運作。創新的「智能環境感測」技術可自動偵測溫濕度變化，在高濕環境啟動防水模式，潛水時更會自動切換水下拍攝界面。