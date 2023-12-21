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科技
2023-12-21 07:30:00

中大傑出校友張永漢　分享創業挑戰與機遇　

資料由客戶提供

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打工？創業？你會怎麼選？UR Photo和傳智戶外傳媒集團創辦人、資深投資者張永漢（Patrick），於大學畢業不久便與幾個同學及朋友合夥創業，他不僅連續成功創業，更從創業家轉變為創投人。這位中大工商學院校友建議香港年輕人，在兩地創科發展方面需強強聯手，以增進在大灣區多領域合作的機會。

中大創業者聯盟「Happy Hour創業訪談系列」請來中大工商學院校友，UR Photo和傳智戶外傳媒集團創辦人、資深投資者張永漢（左）分享成功創業經驗。

進軍藍海市場 爭取領先地位

張永漢日前於中大創業者聯盟主辦的「Happy Hour創業訪談系列」中，與香港中文大學入學及學生資助處處長、創業創新副修課程EPIN聯席總監王家徹教授，以及各與會者分享其於創業路上面對的挑戰和成功秘訣。

政府近年不斷鼓勵港人往內地如大灣區及其他城市創業，不過不少港人擔憂在內地的競爭優勢並不明顯。張永漢分享到，隨著內地市場不斷發展，不少行業內部競爭非常激烈，一些行業的「領頭羊」亦需要靠規模效應去戰勝對手，於商業模式的競爭上港人已不占太大優勢。因此，張永漢建議港人可把握內地對高端科研技術的需求，結合自身優勢，擁抱內地創新創業的浪潮，投入相關市場。

張永漢建議，港人應該利用技術優勢創業，如發展生物科技等業務。

張永漢舉例，中國近年積極推動自主科技創新以減低對外國的依賴，因此中國對市場上的不少高端產品均有龐大需求，這對創業者來說，從事研發和技術都有機會得到投資者的投資，雖然投資者有時需要適當降低項目的回報預期。此外，張永漢亦指出，中國有強大的製造業基礎，如果港人創業者本身有相關科研根基或熟悉市場，可以憑借一些先進的技術優勢如人工智能、生物科技等，與內地強大的製造業、營運團隊聯手，吸納內地人才達至優勢互補，將這些產品推向世界，即等同帶著中國的供應鏈去「卷」國外市场，也可以闖出一片新天。

形成競爭壁壘 展現投資價值

說到創業資金，創業者往往需要伯樂扶持，如能吸引投資者注資，很可能成為公司持續營運及成功的關鍵。張永漢認為在向投資者遞交計劃書時，宜盡量精煉簡要，需引起投資者的興趣，讓投資者看到項目的亮點。他並提醒科研創新的創業者，要注意技術轉化的設想往往很理想化，等待技術成熟到可以商業化，再到量產，可能都需要很長時間。要讓投資者看到項目有機會登上藍海市場的前列位置，形成足夠的竞争壁壘而且不易被取代，投資者才願意投資到創業者的項目上。

張永漢提到，創業需要勇氣和決心，創業者大都有一顆堅韌的内心及強大的驅動力，創業的初心是對自我成長、自我實現的追求，除改善或提升生活質量，更多的創業者抱著創造價值，改變世界，為人類社會謀福祉的理想。「創業是九死一生的事情，不是每個創業都可以成功，享受創業的過程、認為有意義和滿足感，就算辛苦亦值得。」

中大入學及學生資助處處長、創業創新副修課程EPIN聯席總監王家徹教授擔任主持。

科網泡沫爆破 面對三大困難

張永漢在會上也分享了自己的創業經驗，他回想1999年首次創業，當時創業過程和計劃預想有很大分別，他與幾位中大及中學的同學創立UR Photo，約半年時間後互聯網泡沫便爆破，當時經營環境十分困難，要有很大信念才有動力「捱下去」。張永漢當時面對三大難題一是要尋找合適的投資者二是處理幾位聯合創辦人的不同意見。「當時UR Photo是讓用戶儲存和分享數碼相片，如有需要亦可沖印相片或製成水杯、油畫、相簿和衣物等，將數碼相片產品化。但當時的技術條件不比今天，大多數人仍未用數碼相片，如何令公司盈利是當時要面對的另一大挑戰。」

張永漢分享兩次成功創業和成為創投人的經歷，以及創業要注意的事項。

睇準中國內地經濟高速發展的機會，成功將UR Photo出售予中港照相集團後，張永漢決心去上海進行二次創業，於2002年在上海創辦了傳智戶外。「我選擇上海是因為其與香港十分相似，而且我一直想到内地市場發展，故當從UR Photo退出後我便到上海再創業。」後來傳智戶外與中國最大的數字化媒體整合，成為全國領先的戶外廣告企業。

「雖然我在香港讀書及工作，但我於內地出世，7歲才來港生活，因此我對两地都有著深厚的感情。」張永漢提到當初其實家人是希望他到國外留學，但他最終選擇留港入讀香港中文大學，是因為中大將中國文化的精髓融入各個學科，並作為一座橋梁，將中國與西方文化、傳統與現代結合在了一起。

當日安排了問答環節，與會者踴躍發問，希望向講者取經。

合適基因團隊 創業成功關鍵

張永漢於2010年由創業者轉變為創投人。「自己創業需要全情投入去做好一門生意，而成為投資者則要去發掘不同項目的機會，並且提供投後賦能、給予建議，陪伴並幫助投後企業獲得成長。」張永漢從投資者角度分享到，創業者除了要選對時機外，自身團隊是否稱職亦十分重要。就算可以把握先機投入「藍海」，於尚未有競爭的市場中，捉緊消費者的需要，但如團隊執行力不足或缺乏判斷力，創業亦可能失敗收場。相反就算營商環境欠佳，但創業團隊夠強，加上有辦法控制或減低成本及提升品質，從而可進一步提升競爭力，一樣會有成功機會，故他認為合適的團隊對創業者相當重要。

「不要為創業而創業，創業團隊的DNA一定要與創業的項目高度匹配，如創業者對自己的項目一知半解，一定要尋找DNA適合的夥伴組成團隊。也可以以投資者的腳色，讓合適的夥伴去營運，當成功創業後，創業者一樣可以享受那份快樂和滿足感。」

Patrick認為創業的首要條件，是要有合適DNA的團隊。

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