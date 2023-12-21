中大傑出校友張永漢　分享創業挑戰與機遇　

打工？創業？你會怎麼選？UR Photo和傳智戶外傳媒集團創辦人、資深投資者張永漢（Patrick），於大學畢業不久便與幾個同學及朋友合夥創業，他不僅連續成功創業，更從創業家轉變為創投人。這位中大工商學院校友建議香港年輕人，在兩地創科發展方面需強強聯手，以增進在大灣區多領域合作的機會。

進軍藍海市場 爭取領先地位 張永漢日前於中大創業者聯盟主辦的「Happy Hour創業訪談系列」中，與香港中文大學入學及學生資助處處長、創業創新副修課程EPIN聯席總監王家徹教授，以及各與會者分享其於創業路上面對的挑戰和成功秘訣。 政府近年不斷鼓勵港人往內地如大灣區及其他城市創業，不過不少港人擔憂在內地的競爭優勢並不明顯。張永漢分享到，隨著內地市場不斷發展，不少行業內部競爭非常激烈，一些行業的「領頭羊」亦需要靠規模效應去戰勝對手，於商業模式的競爭上港人已不占太大優勢。因此，張永漢建議港人可把握內地對高端科研技術的需求，結合自身優勢，擁抱內地創新創業的浪潮，投入相關市場。

張永漢舉例，中國近年積極推動自主科技創新以減低對外國的依賴，因此中國對市場上的不少高端產品均有龐大需求，這對創業者來說，從事研發和技術都有機會得到投資者的投資，雖然投資者有時需要適當降低項目的回報預期。此外，張永漢亦指出，中國有強大的製造業基礎，如果港人創業者本身有相關科研根基或熟悉市場，可以憑借一些先進的技術優勢如人工智能、生物科技等，與內地強大的製造業、營運團隊聯手，吸納內地人才達至優勢互補，將這些產品推向世界，即等同帶著中國的供應鏈去「卷」國外市场，也可以闖出一片新天。 形成競爭壁壘 展現投資價值 說到創業資金，創業者往往需要伯樂扶持，如能吸引投資者注資，很可能成為公司持續營運及成功的關鍵。張永漢認為在向投資者遞交計劃書時，宜盡量精煉簡要，需引起投資者的興趣，讓投資者看到項目的亮點。他並提醒科研創新的創業者，要注意技術轉化的設想往往很理想化，等待技術成熟到可以商業化，再到量產，可能都需要很長時間。要讓投資者看到項目有機會登上藍海市場的前列位置，形成足夠的竞争壁壘而且不易被取代，投資者才願意投資到創業者的項目上。 張永漢提到，創業需要勇氣和決心，創業者大都有一顆堅韌的内心及強大的驅動力，創業的初心是對自我成長、自我實現的追求，除改善或提升生活質量，更多的創業者抱著創造價值，改變世界，為人類社會謀福祉的理想。「創業是九死一生的事情，不是每個創業都可以成功，享受創業的過程、認為有意義和滿足感，就算辛苦亦值得。」

科網泡沫爆破 面對三大困難 張永漢在會上也分享了自己的創業經驗，他回想1999年首次創業，當時創業過程和計劃預想有很大分別，他與幾位中大及中學的同學創立UR Photo，約半年時間後互聯網泡沫便爆破，當時經營環境十分困難，要有很大信念才有動力「捱下去」。張永漢當時面對三大難題，一是要尋找合適的投資者，二是處理幾位聯合創辦人的不同意見。「當時UR Photo是讓用戶儲存和分享數碼相片，如有需要亦可沖印相片或製成水杯、油畫、相簿和衣物等，將數碼相片產品化。但當時的技術條件不比今天，大多數人仍未用數碼相片，如何令公司盈利，是當時要面對的另一大挑戰。」

睇準中國內地經濟高速發展的機會，故成功將UR Photo出售予中港照相集團後，張永漢決心去上海進行二次創業，於2002年在上海創辦了傳智戶外。「我選擇上海是因為其與香港十分相似，而且我一直想到内地市場發展，故當從UR Photo退出後我便到上海再創業。」後來傳智戶外與中國最大的數字化媒體整合，成為全國領先的戶外廣告企業。 「雖然我在香港讀書及工作，但我於內地出世，7歲才來港生活，因此我對两地都有著深厚的感情。」張永漢提到當初其實家人是希望他到國外留學，但他最終選擇留港入讀香港中文大學，是因為中大將中國文化的精髓融入各個學科，並作為一座橋梁，將中國與西方文化、傳統與現代結合在了一起。