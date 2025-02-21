人中之龍8外傳 夏威夷海盜已正式推出　DLC亦同步上線

真島吾朗的全新冒險

《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》延續了《人中之龍 7 外傳 英雄無名》的敘事方式，這次以真島吾朗為主角，講述他在《人中之龍 8》之後的故事。真島吾朗因不明原因漂流到夏威夷附近的海島並失去記憶，捲入了圍繞夏威夷海域的海盜勢力鬥爭中。雖然失去記憶，但真島依然保持其桀驁不馴的性格，在純真少年的提議下組成了吾朗海盜團，並以成為傳奇海盜為目標，展開了一段波瀾壯闊的海上冒險。