人中之龍8外傳 夏威夷海盜最新宣傳影片公開！　揭露更多精彩遊玩內容

SEGA 在今日（10月18日）凌晨的 Xbox 合作夥伴預覽直播中，公開了預定於 2025 年 2 月 21 日推出的《人中之龍》系列最新作《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》（PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / Steam）的第二部宣傳影片，揭露了包括「海戰」在內的更多實機遊玩內容，讓玩家們一睹為快。

真島吾朗的全新冒險

《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》延續了《人中之龍 7 外傳 英雄無名》的敘事方式，這次以真島吾朗為主角，講述他在《人中之龍 8》之後的故事。真島吾朗因不明原因漂流到夏威夷附近的海島並失去記憶，捲入了圍繞夏威夷海域的海盜勢力鬥爭中。雖然失去記憶，但真島依然保持其桀驁不馴的性格，在純真少年的提議下組成了吾朗海盜團，並以成為傳奇海盜為目標，展開了一段波瀾壯闊的海上冒險。

更多遊戲細節

這次的宣傳影片不僅展示了遊戲中的「海戰」場景，還揭露了更多實機遊玩內容，讓玩家們對即將到來的冒險充滿期待。遊戲將於 2025 年 2 月 21 日在多平台同步發售，包括 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 和 Steam。

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