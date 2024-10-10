任天堂推出遊戲主題智慧鬧鐘「Alarmo」：讓你在遊戲世界中醒來

任天堂於10月9日宣布推出全新智慧鬧鐘「Nintendo Sound Clock Alarmo」，結合《超級瑪利歐兄弟》等人氣遊戲IP，並具備動態影像音效及動作偵測功能。此產品現已在任天堂線上商店「My Nintendo Store」開放訂購，並將於10月10日起在指定任天堂官方商店販售，售價為12980日圓（約676.39 港幣）。 魔物獵人20周年推出特別版暴龍機 可與數碼暴龍角色合體

動態感測功能 「Alarmo」不僅具備基本鬧鐘功能，還搭載毫米波動態感測技術，能偵測使用者在床上的動作並動態改變鬧鈴音效。例如，當使用者賴床時，鬧鐘會配合翻身動作發出吃金幣的音效；而當使用者起身離床後，鬧鐘會自動關閉並播放過關音樂。此外，該裝置還能記錄使用者的睡眠動態，如翻身次數等。

目前，「Alarmo」已在日本與北美地區的任天堂官方線上及指定實體商店開賣。根據最新消息，任天堂計劃將此產品推廣至更多地區，讓全球玩家都能享受這款充滿樂趣的智慧鬧鐘。