八達通轉移至iPhone/Samsung/華為新手機教學 零失敗懶人包

電子 八達通 已實行了一段時間，毋須喚醒手機，只要將手機靠近八達通讀寫器，便能完成交易，非常方便。現時iPhone、Samsung及華為智能手機均支援電子八達通，而小米用家暫時仍未能使用該功能。首次加卡方法簡單，但若然想轉移本來的電子八達通到另一部手機時，就經常遇到轉移失敗問題。本文整合了Apple的iPhone、Samsung及華為手機轉移八達通時的程序及注意事項。

Samsung手機用家可以將八達通儲存在 Samsung Pay 中，若需要轉移Smart Octopus到新手機中，注意每日只可以轉移一次，而且轉移後的Smart Octopus編號會改變。首先在舊裝置的Samsung Wallet中移除及備份資料，完成備份程序後，可以在新裝置的Samsung Wallet中選擇「功能表」，把原先的Smart Octopus資料轉到新手機中，最後填妥個人資料即可使用。

八達通轉移至新華為手機

與iPhone及Samsung一樣，電子八達通只能儲存在一個終端裝置上。如果想從舊華為手機轉移八達通至新華為裝置，請先在Huawei Pay內「備份及移除」本來的八達通。

首先點按Huawei Pay八達通內的「卡片遷移」 ，細心閱讀同意書後可按「確定轉移」，該步驟只是把卡資料備份到雲端空間，並不是轉移到新手機，備份過程需時一分鐘左右。之後可在新的華為手機中點選Huawei Pay，用同一個華為賬號登入，在華為錢包內的八達通卡面按「下載」，將之前備份好的八達通資料轉移存到新手機上，轉移過程需時一分鐘。