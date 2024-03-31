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科技
2024-03-31 06:00:00

八達通轉移至iPhone/Samsung/華為新手機教學 零失敗懶人包

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八達通轉移至iPhone/Samsung/華為手機教學 零失敗懶人包（八達通Youtube）

八達通轉移至iPhone/Samsung/華為手機教學 零失敗懶人包（八達通Youtube）

電子八達通已實行了一段時間，毋須喚醒手機，只要將手機靠近八達通讀寫器，便能完成交易，非常方便。現時iPhone、Samsung及華為智能手機均支援電子八達通，而小米用家暫時仍未能使用該功能。首次加卡方法簡單，但若然想轉移本來的電子八達通到另一部手機時，就經常遇到轉移失敗問題。本文整合了Apple的iPhone、Samsung及華為手機轉移八達通時的程序及注意事項。

八達通轉移至新iPhone教學

為保障用家安全，電子八達通只能在一個終端裝置上使用。因此用家需要先在舊iPhone上的Apple wallet找回電子八達通，之後選擇移除。再於新iPhone中的Apple wallet選擇加入「之前的卡」，點按八達通就能開始轉移資料。注意新iPhone所使用的Apple ID要跟舊iPhone的一樣，否則便找不到原本的八達通資料。

八達通轉移至新iPhone教學，於現有iPhone打開銀包App並選擇八達通卡（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，於現有iPhone點選...（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，於現有iPhone點選移除此卡（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，於現有iPhone選擇移除（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，於新iPhone開啟銀包App並點選+（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，於加入銀包 點選之前的卡（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，選擇儲存於iCloud中的八達䐥卡並點選繼續（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，點選下一步加卡（八達通YT） 八達通轉移至新iPhone教學，八達䐥卡已自動設定為特快交通卡點選完成（八達通YT）

八達通轉移至新Samsung手機

Samsung手機用家可以將八達通儲存在Samsung Pay中，若需要轉移Smart Octopus到新手機中，注意每日只可以轉移一次，而且轉移後的Smart Octopus編號會改變。首先在舊裝置的Samsung Wallet中移除及備份資料，完成備份程序後，可以在新裝置的Samsung Wallet中選擇「功能表」，把原先的Smart Octopus資料轉到新手機中，最後填妥個人資料即可使用。

八達通轉移至新Samsung手機教學（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，轉移前，請注意（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第1步於舊裝置開啟Samsung Wallet應用程式（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第2步選擇轉移至其他手機之前先備份，並確認備份（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第3步備份進行中，並於舊裝置刪除Smart Octopus（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第4步備份及刪除程序已完成（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第1步開啟Samsung Wallet應用程式，點選功能表並點選Smart Octopus（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第2步選擇轉移（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第3步Smart Octopus in Samsung Pay轉移程序進行中（八達通YT） 八達通轉移至新Samsung手機教學，第4步轉移程序完成（八達通YT）

八達通轉移至新華為手機

與iPhone及Samsung一樣，電子八達通只能儲存在一個終端裝置上。如果想從舊華為手機轉移八達通至新華為裝置，請先在Huawei Pay內「備份及移除」本來的八達通。

首先點按Huawei Pay八達通內的「卡片遷移」 ，細心閱讀同意書後可按「確定轉移」，該步驟只是把卡資料備份到雲端空間，並不是轉移到新手機，備份過程需時一分鐘左右。之後可在新的華為手機中點選Huawei Pay，用同一個華為賬號登入，在華為錢包內的八達通卡面按「下載」，將之前備份好的八達通資料轉移存到新手機上，轉移過程需時一分鐘。

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八達通轉移至新華為手機或iPhone教學（八達通UT） 八達通轉移至新華為手機或iPhone教學，第1步下載八達通應用程式（八達通UT） 八達通轉移至新華為手機或iPhone教學，第2步開啟八達通應用程式，點選新增（八達通UT） 八達通轉移至新華為手機或iPhone教學，第3步點選轉移八達通，然後點選繼續按餘下步驟完成轉移（八達通UT）
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