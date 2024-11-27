友和Black Friday Cyber Monday優惠　4日限定PS5 Pro現貨、$1000買AirPods 4（內附連結）

友和YOHO年度網購大折日—— Black Friday Cyber Monday優惠，一連4日閃購激減，於11月28日至12月2日舉行，PS5 Pro現貨、FOREO創歷史新低價、Airpods 4黑五價打孖帶走、Sony耳機優惠低至62折、ghd髮夾、Switch主機都有折。

友和Black Friday Cyber Monday優惠重磅登場，專攻人氣美容護膚、廚神電器、數碼娛樂、3C潮流好物、手機、電腦週邊等產品，一連四天每日晚上10pm開賣。首日有獨家LUNA 4 Go洗面儀套裝，原價$1529，現只需$888即可買走。意大利品牌Gama IQ2 Perfetto專業風筒原價$3180，Black Friday閃購價$2000。

必買家電影音

11月29日有TCL 43吋Google QLED智能電視，原價$4880現51折，只需$2500；Dyson冷暖風機原價$3380，84折優惠價$2850。11月30日必買Apple Airpods 4，黑五價$2150兩對，HSBC信用卡再減$150，最終$2000買走兩對。另外PS5 Pro特備現貨5部原價發售，HSBC信用卡再減$150，只需$5630帶走。優惠詳情按此。

滙豐信用卡再減

2024年11月1日至11月30日期間，於友和YOHO網站使用滙豐信用卡單一消費滿港幣$2000，輸入優惠碼「HSBC2024」，可享150折扣優惠。登記成為友和YOHO會員即可獲友和YOHO雙倍積分，一般會員買$1=1分；滙豐信用卡持卡人買$1=2分，每200積分就可以當$1使。