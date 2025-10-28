友和YOHO雙11閃購低至1折　$111咖啡機、$3799 Samsung 43吋電視

友和YOHO雙11購物節將於10月31日正式開鑼，一連11日超筍閃購低至1折及$11，Apple iPhone 16e、Dyson RB03 360 Vis Nav吸塵機械人等都有得減，連Kodak相機盲盒都有得搶。滙豐信用卡客戶尊享$2000均一價買Philips即熱水機、Dyson冷暖風機等，用埋$150優惠碼折上折，最平$1850入手。

11日全店閃購

友和今年鎖定10月31日至11月11日期間舉行11日激抵閃購，精選人氣皇牌低至1折，每日都有$11、$111或$1111劈價產品。最平有11月2日的Russell Hobbs打蛋機只需$11、11月10日有FAMITEC VIGO半自動咖啡機只需$111。

其他筍貨包括Dyson RB03 360 Vis Nav吸塵機械人，售價$6980但送價值$7180的Dyson HP09三合一空氣清新機、Samsung Q61D系列43吋QLED 4K智能電視機優惠價$3799、LG變頻式離子殺菌智能抽濕機$2990等。Kodak Charmera相機盲盒雖沒有折扣，但將於10月31日及11月10日終極閃購有得搶。