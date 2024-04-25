垃圾徵費計劃實行在即，近日屋邨增設的智能廚餘回收桶備受關注，想妥善處理家居廚餘，不如自己添置一部家用廚餘機。將食物殘渣、果皮、蔬菜殘餘等，以生物進行分解或高溫乾燥處理，部份機種更可將轉廚餘直接轉化成有機肥料，減少垃圾及廚餘引致的臭味。

市面上主要有4種家用廚餘機，冷凍型廚餘機將廚餘低溫冷藏，但無法分解。粉碎型廚餘機需安裝於廚房鋅盤下，自動將廚餘攪碎，隨水沖走毋須另外處理，最為乾手淨腳。乾燥式廚餘機以高溫把廚餘的水份烘熱抽乾，攪碎少顆粒狀。生物分解型廚餘機利用微生物將廚餘發酵及分解，轉化成有機肥料。

設有4+2研磨系統，易拆式研磨刀座可水洗，內置雙重活性炭過濾及UV-C LED燈，能消除異味 及殺滅細菌，並將廚餘發酵變成肥料。

以紫外線及高溫殺菌，使用可更換活性碳盒消除異味。共有9種容量和模式組合可選擇，最快2.5小時運作，能減少約80%廚餘體積，而且免安裝即插即用。

安裝在鋅盆下方接駁排水管，廚餘研磨成微細顆粒隨水沖走，使用MultiGrind 3級研磨技術，將廚餘磨得細碎，並能研磨各種難以處理的食物廚餘，美國製造。

韓國製造，利用天然材料培殖微生物處理廚餘，製作成天然肥料。具有快速乾燥及除臭功能，超大容量21公升，每天可處理兩公斤食物垃圾和廢料。

縮減高達廚餘95%重量及85%體積，採用120度高溫烘乾廚餘變成無臭土屑，高碘值活性碳濾芯，能去菌除臭同時靜音研磨。2.5L桶容量，具備內筒自動清洗功能。

選購廚餘機貼士

家用廚餘機價錢不便宜，而且未算普及，選購時可考慮以下因素。家用廚餘機有一定體積，購買前可按空間選擇大小，以及家庭人數選擇合適容量，方便擺放或安裝。部分廚餘機需以電力運作，有機會長開數小時，耗電量也是一大考慮。在處理廚餘時，機身運作或會產生噪音，如具備靜音功能更佳。

另外家庭廚餘機最好選擇易於清潔和維護，減少工序煩惱，可以考慮具自動清洗、烘乾等多功能廚餘機。最重要留意粉碎型廚餘機需要安裝在鋅盆下，購入前可留意是否包含安裝服務。