小米之家天水圍T Town 5月1日開業　限量投影機、無線吸塵機首日5折優惠

小米之家專賣店展示逾百款小米產品，由智能手機平板，至影音器材家庭電器一應俱全。

小米之家天水圍店是香港第12間分店，佔地約1,485平方呎。提供過百款小米產品，包括最新推出的旗艦手機Xiaomi 14 Series、Redmi Note 13 Series、Xiaomi Watch S3及升級版Xiaomi 掃拖機器人X20+等一系列全新產品。現場更展示5個不同呎吋的Xiaomi電視，包括A Pro Series 的75、65、55、43吋和Max Series的85吋。

為慶祝小米之家天水圍T Town專賣店隆重開幕，於5月1日開幕日親臨此店，購買精選產品可享5折優惠，包括小米智能投影機2、Xiaomi無線吸塵機G10 Plus、Xiaomi電競顯示器A22i、小米智能視像門鐘3及Xiaomi智能攝影機C400，限量10至50部。

人氣智能手機Xiaomi 14 Series，優惠期內於小米之家天水圍T Town專賣店購買可獲贈濾鏡或攝影套裝。

購物贈品禮遇

凡於5月1日購買Xiaomi手環8，即送價值$49的TPU腕帶及跑步配件各一份，購買米家無線吸塵器mini即送濾芯兩個裝，價值$39。

兩款熱賣新品均有限量贈品優惠，5月1日至12日購買任何型號Xiaomi電視送小米戶外藍牙喇叭，購買Xiaomi 14 Ultra送67mm濾鏡套裝，購買Xiaomi 14送comforbot按摩器及攝影套裝各一份。在優惠期內以任何舊機trade in價錢$3,000以上，購買Xiaomi 14 Series或Redmi Note 13 Series，最多可獲額外$600扣減，限量20位。