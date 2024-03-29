小米之家鑽石山店開幕禮遇　$1換購優惠兼大送贈品

小米之家鑽石山荷李活廣場專賣店於3月29日隆重開幕，店內有齊小米各種電子產品及家庭電器，並特設有Xiaomi TV系列展示區。由開幕日起至4月10日更進行多個優惠，米粉不容錯過。
加1蚊換濾芯腕帶
凡於開幕當日親臨店鋪，Like和Follow小米香港社交媒體，便可以$899購買小米空氣淨化器4，加$1換購一個價值$269的濾芯。另外以$209購買Xiaomi手環8 ，加$1可換購Xiaomi手環8真皮雙圈腕帶或時尚鏤空手鍊，價值$179，兩款換購產品各限量50個。
買滿金額送贈品
買滿指定金額或產品，均有機會獲得以上贈品，當中包括小米體脂計2、米家電磁爐及Xiaomi 智能空氣炸鍋等等，數量有限，先到先得。
熱賣手機trade in優惠
今次新鋪開幕不少得Xiaomi電視和Xiaomi 14 Series兩款熱賣新產品，現進行限量購買優惠。以任何品牌型號的舊機trade in價錢$3,000以上，購買Xiaomi 14 Series最多獲得$600扣減。其他優惠還有購買任何型號Xiaomi TV即送Xiaomi 路由器AX3000T、購買Xiaomi 14 Ultra送67mm濾鏡套裝、購買Xiaomi 14送攝影套裝，各限量30個。
小米之家鑽石山荷李活廣場專賣店
地址：鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場2樓256B-257號舖
電話：3188 1593
營業時間：11am-9pm