小米之家鑽石山店開幕禮遇　$1換購優惠兼大送贈品

小米之家鑽石山荷李活廣場專賣店於3月29日隆重開幕，店內有齊小米各種電子產品及家庭電器，並特設有Xiaomi TV系列展示區。由開幕日起至4月10日更進行多個優惠，米粉不容錯過。

加1蚊換濾芯腕帶 凡於開幕當日親臨店鋪，Like和Follow小米香港社交媒體，便可以$899購買小米空氣淨化器4，加$1換購一個價值$269的濾芯。另外以$209購買Xiaomi手環8 ，加$1可換購Xiaomi手環8真皮雙圈腕帶或時尚鏤空手鍊，價值$179，兩款換購產品各限量50個。

買滿金額送贈品 買滿指定金額或產品，均有機會獲得以上贈品，當中包括小米體脂計2、米家電磁爐及Xiaomi 智能空氣炸鍋等等，數量有限，先到先得。

兩款人氣產品Xiaomi電視和Xiaomi 14 Series均可在新店試用體驗。