小米內地發布Xiaomi 15 Ultra手機強大Leica攝力　SU7 Ultra電動超跑降價推出

小米今日在北京發布品牌旗艦手機Xiaomi 15 Ultra，繼續與Leica合作研發，黑銀色的機身設計都是向經典Leica致敬，還備有超強4鏡頭雙大底拍攝系統，將相機攝影推至最高標準。同場雷軍亦正式將SU7 Ultra電動車推出市面，為地表最快四門量產電動車，降價只售52.99萬人民幣（約56.57萬港元）。

Xiaomi 15 Ultra規格 Leica超純光學系統 Xiaomi 15 Ultra可說是集最強攝力於一身，焦點在於徠卡超純光學系統，實現口袋「大三元」。機背的圓形相機模組，具備了Leica光學1吋主攝、2億超級長焦、浮動長焦及超廣角鏡頭。全新攝影套裝，再造純粹徠卡體驗。提供專業金屬指柄，、可更換快門按鍵、專屬的拍攝介面，原汁原味徠卡體驗，還能額外獲得2000mAh電池。 2K屏幕峰值亮度達3200nits，自家小米龍晶玻璃2.0，內置Snapdragon 8 Elite晶片，6000mAh小米金沙江電池。Xiaomi HyperOS 2有全面AI功能，內地版的小米星辰通信系统支援天通及北斗衛星通信。內地售價由6,499人民幣起，香港價錢及發售日，請密切留意am730最新消息。

SU7 Ultra 全球最快量產四門電動車 SU7 Ultra電動車比普通版更為豪華及運動化，備有24K金碳纖維車標、21吋U型鍛造軚軨及可升降自動尾翼，內裝升級運動座椅與方向盤，使用昂貴的Alcantara超細纖維布料和碳纖維材料，搭配Ultra專屬的座艙配色和縫製工藝。 採用三摩打系統四驅驅動，當中包括自家研發V8s超級引擎，與寧德時代共同開發的賽道級高功率電池包，1330kW 超大峰值放電功率。超強怪獸級性能0至100km/h只需1.98秒，最高時速350km/h，馬力達1548PS。 SU7 Ultra正式上市，售價更要遠低於上年預計的81.49萬人民幣，現在只要52.99萬元人民幣就可入手這部超級跑車。