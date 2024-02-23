小米14 Ultra國行版正式上架　入場價6499人民幣起　配備LYT900主鏡

趕及在MWC2024海外版Xiaomi 14系列發布會前，內地先行正式公布了LEICA旗艦攝影手機Xiaomi 14 Ultra產品詳情。裝置入場價將由6,499人民幣（約港幣 $7,200）起，配備1吋LYT900感光元件 F1.63至F4.0可調光圈主鏡，跟120mm潛望長焦等強勁功能。
料推國際版引入本港
國行版Xiaomi 14 Ultra將提供12+256、16+512跟16+1TB三種儲存配置，售價分別為6,499人民幣（約港幣 $7,200）、6,999人民幣（約港幣 $7,610）跟7,799人民幣（約港幣 $8,480），現時已能在小米中國網上商城預購，並將於下周二（2月27 日）正式出貨。
另外Xiaomi 14 Ultra又將提供更奢華鈦金屬特別版，其具備 16+1TB儲存並以8,799人民幣（約港幣 $9,750）價格開售，不過出貨日期就要待至3月12日。雖現時廠方尚未有確切公布，但普遍預期 Xiaomi 14 Ultra 將推出國際版並有機會引入本港。
同時廠方又為14 Ultra推出包括連電池手柄、濾鏡轉接環等配件的專業攝影套裝，售價為999人民幣（約港幣 $1,110）。如確切推出港行Xiaomi 14 Ultra的話，按慣例用家亦有機會入手這款專業攝影套裝的香港版本。
專業攝影套裝售999人民幣
據小米中國官網Xiaomi 14 Ultra專頁資訊，主打LEICA四鏡由1吋LYT900感光元件5,000 萬像F1.63-F4.0可調光圈HyperOIS主鏡，跟全線採用5,000萬像IMX858感光元光件的12mm 122° F1.8 5cm 微距廣角、75mm F1.8 OIS 10cm微距浮動長焦，與120mm F2.5 OIS 30cm微距特寫長焦組成，並對應LEICA原生雙畫質、升級大師鏡頭包等多種拍攝模式。
其他Xiaomi 14 Ultra規格方面，裝置採用Snapdragon 8 Gen 3晶片組，畫面用上6.73 吋 3,200 x 1,400像素LTPO 120Hz動態更新率AMOLED螢幕、對應HDR Vivid跟Dolby Vision等標準；Xiaomi 14 Ultra又內置5,300mAh電池及支援90W有線、80W無線充電，內置立體聲雙揚聲器支援Dolby Atmos、Hi-Res Audio 跟 Hi-Res Audio Wireless等多種認證。
文章獲Mobile Magazine授權轉載