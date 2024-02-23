小米14 Ultra國行版正式上架　入場價6499人民幣起　配備LYT900主鏡

趕及在MWC2024海外版Xiaomi 14系列發布會前，內地先行正式公布了LEICA旗艦攝影手機Xiaomi 14 Ultra產品詳情。裝置入場價將由6,499人民幣（約港幣 $7,200）起，配備1吋LYT900感光元件 F1.63至F4.0可調光圈主鏡，跟120mm潛望長焦等強勁功能。

料推國際版引入本港

國行版Xiaomi 14 Ultra將提供12+256、16+512跟16+1TB三種儲存配置，售價分別為6,499人民幣（約港幣 $7,200）、6,999人民幣（約港幣 $7,610）跟7,799人民幣（約港幣 $8,480），現時已能在小米中國網上商城預購，並將於下周二（2月27 日）正式出貨。

另外Xiaomi 14 Ultra又將提供更奢華鈦金屬特別版，其具備 16+1TB儲存並以8,799人民幣（約港幣 $9,750）價格開售，不過出貨日期就要待至3月12日。雖現時廠方尚未有確切公布，但普遍預期 Xiaomi 14 Ultra 將推出國際版並有機會引入本港。