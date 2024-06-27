智慧生活丨小米之家逆市擴張 Xiaomi「小米新零售」發力 周末進駐銅鑼灣旺區

將線上網店銷售結合線下直營店的產品體驗，並引流顧客追加銷售，提升轉化率，這就是Xiaomi掌舵人雷軍所奉行的「小米新零售」。而在剛過去中國內地「618大促銷」，全國全渠道即時零售業務銷售額累計達6.5億元人民幣，印證了該模式的空前成功。那邊廂香港在疫後消費市道不似預期，然而小米香港選擇逆市擴充零售網絡，小米之家門市於短短數月間接連開業，最新今個周末更於銅鑼灣怡和街開店。小米香港(國際部)港澳地區副經理蘇紹東Eric認為直營店對實踐「小米新零售」起促進作用，不擔心本港經濟環境會影響小米產品銷情之餘，更能透過直營店內資深產品專家，加速全場景生態鏈的滲透。

小米新零售 講求體驗與交流 坊間有指「小米新零售」只是一般結合線上與線下的全渠道銷售模式，Eric笑言「答啱一部分」。「誠然，小米的經營路線始於網店，因此我們很熟悉如何有效闡述產品資訊及提供產品優惠；然而通過直營店接觸顧客，實際『touch & try』，以及產品專家或其他小米用家互動交流更為重要。」以手機為例，他強調香港顧客很精打細算，往往預先在網上搜集資料，再到門市體驗實機，如手感或影相效果等。「直營店的同事擁有豐富的產品知識，亦比連鎖零售店的專櫃更易轉化銷售額，甚至推動客戶加大購買品項，如本身打算買手機，最終連帶加購耳機等。」他續指小米之家開店選址在民生社區，如早前天水圍T Town、上水廣場與沙田新城市廣場，方便街坊毋須跨區，也能選購心水貨品。

銅鑼灣店 6.29 開張 小米香港致力擴大銷售網絡及提升門市顧客體驗，Eric指今年開店速度快，緊接落戶鑽石山、天水圍、上水和沙田後，宣布本周六(6月29日)於銅鑼灣怡和街開設第十五間小米之家。一如慣例，為隆重其事，開幕首三日將推出多款限量開幕購物禮遇，當中包括特選產品「低至5折」、「買一送一」、「1蚊加購」和「現金券領取」等活動。「每次開店我們也會精選智能家電以回饋一眾米粉，今次我們將主打Xiaomi掃拖機器人S20、Xiaomi空氣淨化器4 Compact、Xiaomi電磁爐 Lite、Xiaomi智能空氣炸鍋5.5L與Redmi 13C 5G同步登場，相信會掀起搶購熱潮。」他續指新店選址位於銅鑼灣核心購物旺區，偌大店面有助品牌為產品舉辦各式工作坊、米粉搶先體驗活動等，誓必成為繼旺角旗艦店以外，另一市區銷售重鎮。

現時新開張的小米之家均設立Xiaomi TV專區。