最薄摺疊手機丨體驗全球最薄大摺 HONOR Magic V3發售前夕最速開箱

挾著「最薄摺疊手機」名號，HONOR Magic V2自年初推出以來，備受歡迎。想不到一年未夠，HONOR已挑戰自我，進一步將手機厚度再度降低，並強化手機防撞抗摔性能和續航能力，推出新一代旗艦摺疊屏手機HONOR Magic V3。新機首次將厚度降至9.2mm，為現時全球最薄的摺疊屏機款，官方更宣布於明天8月27日登陸香港。上市前夕，小編收到實機，即刻和大家全速開箱！

HONOR Magic V3通過改良版魯班架構和19種創新材料及114種微型結構，打造出更纖薄的摺疊屏手機，淨重226克、摺疊後機身厚度僅9.2mm；展開時也只不過4.35mm，為現時全球最薄大摺。HONOR Magic V3亦配備5150mAh第三代青海湖電池。今次小編體驗的，是HONOR Magic V3苔原綠色版本，搭載高通S8 Gen 3處理器、12GB+512GB儲存版本。

機身設計方面，首次於業界採用航天特種纖維物料並配備強度高達2100 Mpa的第二代榮耀盾構鋼，官方指抗衝擊性能提升100%。6.43吋外屏採用榮耀金剛巨犀玻璃和氮化硅鍍晶技術，全場景抗跌和抗刮能力均提升10倍；展開後7.92吋柔性OLED，符合IPX8抗水等級認證。最後，HONOR Magic V3支援強大的AI功能，包括：AI任意門、AI 圖片移除、AI 即時翻譯及AI 會議紀要等，配合摺疊屏手機的雙屏幕使用，然而今次試機暫未能試玩新功能。

售價方面，據悉今次手機定價跟Magic V2一樣，同樣賣10,999港元；未知今次行貨會否有大量優惠贈品呢？咁就要緊貼am730的報道！